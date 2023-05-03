Куда поехать с детьми на выходные

Крупные города, небольшие деревеньки, богом забытые места – порой даже посреди леса – в России вообще и в областях рядом с Москвой, в частности, такое сосредоточение культурных достопримечательностей, активного отдыха и развлечений для семей с детьми всех возрастов, что, пожалуй, ни одних выходных не хватит. Мы подобрали для вас места, которые обязательно нужно посетить всей семьёй — любите ли вы спокойный отдых или активный — здесь каждый член семьи найдёт себе занятие по вкусу.

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Национальный парк «Паанаярви»

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Если ваша семья обожает походы с палатками в невероятные места, то в Республике Карелия на северо-западной границе Лоухского района по соседству с Мурманской областью и Финляндией есть уникальный национальный парк «Паанаярви», символы которого гора Нуорунен, озеро Паанаярви и ель. Озеро Паанаярви одно из самых глубоких малых озёр в мире, гора Нуорунен — самая высокая точка Карелии, а ель выбрана символом совсем неспроста: 85 % от площади парка занимают именно ели, их нельзя вырубать и они «живут» здесь в экстремальных климатических и почвенных условиях. Но это, конечно, не всё: на территории парка обитают 42 вида млекопитающих, 173 вида птиц, 1 вид пресмыкающихся, 1 вид земноводных и 19 видов рыб. Флора парка насчитывает 624 вида сосудистых растений, 329 видов мхов, 457 видов лишайников и 172 вида грибов. Здесь можно встретить лося, лесного северного оленя, медведя, волка, рысь, росомаху, серого журавля, лебедя-кликуна, гуся гуменника, чернозобую гагару, орлана белохвоста, скопу и глухаря. Конечно, чтобы не наткнуться на медведя или волка или не вытоптать уникальные растения, для посетителей существуют определённые правила посещения. Например, находиться на территории парка (даже при проезде транзитом) можно только с разрешения его администрации, передвигаться по территории парка можно только по проложенным тропам и дорогам, для установки палаток и разведения костров есть специально оборудованные места и т.д.

Национальный парк «Ленские столбы»

За экзотикой стоит отправляться в жемчужину Республики Саха (Якутия) – национальный парк «Ленские столбы». Где ещё вы сможете запросто встретить бизона или покататься на лыжах (сноуборде или санках) … летом? Да ещё и с дюн! Любите сплавы по рекам? Тогда вам подойдёт сплав по красивейшим местам спокойной реки Буотама – если ещё и захотите порыбачить – не проблема! Но, конечно, главное впечатление – это величественные скальные образования «Ленские столбы», протяжённость которых составляет более 40 км!

Сочинский нацпарк

208 600 гектар – это площадь Сочинского национального парка. Здесь протекают 39 рек, которые впадают в Чёрное море, более 50 видов растений и 95 видов животных парка занесены в Красную книгу, а с 2012 года дендрологический парк «Дендрарий» входит в «состав» Сочинского национального парка. Вокруг парка масса отелей или гостевых домов, которые можно снять на время вашего отдыха. Устали гулять? Смело отправляйтесь в аквапарки и на аттракционы, которых полным-полно в Сочи!

Парк-музей «Этномир»

С 6 по 9 мая в парке-музее «Этномир», что в Калужской области, гостей ждёт очень насыщенная программа: с утра и до позднего вечера вы сможете ходить на десятки разных кружков (хотите – выжигание по дереву или вышивание крестиком, кулинарный кружок или шахматный, а хотите – кружок авиамоделирования), здесь будет проходить небольшая выставка ретроавтомобилей, днём на главной сцене будут выступать артисты, а по вечерам все гости вместе будут собираться около уютного костра (с гитарой и песнями – всё, как полагается). Здесь есть секции по пионерболу и футболу, палаточный городок, а ещё можно будет нарисовать целую стенгазету! В общем, скучно не будет!

Музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского

В этом музее, что в Калуге, вы с детьми точно проведёте весь день. Помимо того, что здесь всё крутится, вертится, можно нажимать на огромные экраны с разной информацией про космос, здесь ещё есть свой кинотеатр, научно-приключенческий комплекс, 5D кабины и симулятор ручной стыковки космического корабля с МКС! А ещё этот музей – это целый комплекс. Здесь и как сам музей, так и калужский планетарий, дом-музей А. Л. Чижевского, музей-квартира К. Э. Циолковского, мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского, научно-мемориальный музей профессора Н. Е. Жуковского и астрономическая обсерватория.

Калуга – это как маленькая Москва: здесь всё гудит, жизнь кипит, масса активностей, ресторанов и кафе, музеев и прочих мест для активного времяпрепровождения – даже не знаем, хватит ли одних выходных, чтобы всё осмотреть!

«Юркин парк»

А вот динозавров можно посмотреть в Кировской области в «Юркин парк». Здесь есть 43 фигуры динозавров, здесь с детьми будут проводить раскопки, здесь есть разные мастер-классы и экскурсии.

Музей хитрости и смекалки

Вообще, в город Переславль-Залесский стоит точно отправиться на пару дней. Количество музеев, активностей и мероприятий в тёплое время года в этом городе поражает. Хотите – идите в кайт школу на Плещеевом озере, хотите – отправляйтесь в гастрономическое путешествие по местной сыроварне Марии Коваль, хотите покататься на воздушном шаре? И это тоже в Переславле есть! Но, конечно, чего не счесть – так это небольших музеев. Например, недалеко от Красной площади Переславля находится музей хитростей и смекалки. Здесь собраны предметы, которые появились в быту наших предков, благодаря народным выдумкам и смекалке. Это и прототипы современных соковыжималок, и необычные орехоколы, музыкальные бутылки, чашки для усачей и т. д.

Музей сладостей

После Переславля отправляйтесь в Кострому. Помимо речных круизов по Волге – что является визитной карточкой Костромы, здесь есть ещё очень много, чего посмотреть и чем заняться. Монастыри, церкви, известные торговые ряды, пожарная каланча, памятники (даже есть Снегурочке) и, конечно, музеи. Например, музей сладостей – здесь масса экскурсий, а также мастер-классов. Дети точно оценят роспись имбирных пряников или роспись деревянных игрушек, изготовление восковых свечей или же русской народной куклы, а ещё здесь научат изготавливать кокошники, упаковывать подарки, делать магниты и создавать букеты из конфет или фруктов.

Музей хрусталя имени Мальцовых