Все больше туристов приезжают в Абхазию, чтобы посмотреть на города-призраки
Курорты Абхазии планируют принять до полутора миллиона россиян в этом году.
В Абхазии стартовал туристический сезон. Многие путешественники из разных уголков земли стремятся посетить в Абхазии полуразрушенные города-призраки.
Например, взять окрестности города Ткуарчала (Ткварчели), куда съезжаются туристы, чтобы посмотреть разрушенные здания и прогуляться по шахтерскому поселку Акармара. У многих вызывает удивление тот факт, что в этих почти руинах живут люди. Но с каждым годом население становится меньше и меньше.
К слову, в Ткуарчале проживает чуть больше четырех тысяч людей, а в Акармаре всего несколько десятков. Сторожили построек говорят, что раньше эти поселения считались элитными и купить недвижимость было очень сложно.
После абхазо-грузинской войны в 90-х население разъехалось, так как люди просто бросали свои квартиры и спасали жизни.
Однако туристов привлекает таинственная атмосфера этих зданий и они с неподдельным интересом приезжают смотреть на города-призраки.