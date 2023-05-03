$79.96-0.5587.66-0.72

Все больше туристов приезжают в Абхазию, чтобы посмотреть на города-призраки

Курорты Абхазии планируют принять до полутора миллиона россиян в этом году.

Все больше туристов приезжают в Абхазию
© runews24.ru

В Абхазии стартовал туристический сезон. Многие путешественники из разных уголков земли стремятся посетить в Абхазии полуразрушенные города-призраки.

Например, взять окрестности города Ткуарчала (Ткварчели), куда съезжаются туристы, чтобы посмотреть разрушенные здания и прогуляться по шахтерскому поселку Акармара. У многих вызывает удивление тот факт, что в этих почти руинах живут люди. Но с каждым годом население становится меньше и меньше.

К слову, в Ткуарчале проживает чуть больше четырех тысяч людей, а в Акармаре всего несколько десятков. Сторожили построек говорят, что раньше эти поселения считались элитными и купить недвижимость было очень сложно.

После абхазо-грузинской войны в 90-х население разъехалось, так как люди просто бросали свои квартиры и спасали жизни.

Однако туристов привлекает таинственная атмосфера этих зданий и они с неподдельным интересом приезжают смотреть на города-призраки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий