Все больше туристов приезжают в Абхазию

Курорты Абхазии планируют принять до полутора миллиона россиян в этом году.

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В Абхазии стартовал туристический сезон. Многие путешественники из разных уголков земли стремятся посетить в Абхазии полуразрушенные города-призраки.

Например, взять окрестности города Ткуарчала (Ткварчели), куда съезжаются туристы, чтобы посмотреть разрушенные здания и прогуляться по шахтерскому поселку Акармара. У многих вызывает удивление тот факт, что в этих почти руинах живут люди. Но с каждым годом население становится меньше и меньше.

К слову, в Ткуарчале проживает чуть больше четырех тысяч людей, а в Акармаре всего несколько десятков. Сторожили построек говорят, что раньше эти поселения считались элитными и купить недвижимость было очень сложно.

После абхазо-грузинской войны в 90-х население разъехалось, так как люди просто бросали свои квартиры и спасали жизни.