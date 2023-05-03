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Недельный отдых в Сочи обошелся двум россиянам в 34 тысячи рублей вместе с перелетом

Недельный отдых в Сочи обошелся двум россиянам в 34 тысячи рублей, включая перелет. Об этом путешественники рассказали на платформе "Дзен", пишет "Лента.ру".

Недельный отдых в Сочи обошелся двум россиянам в 34 тыс. рублей
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Со слов туристов, это не первый их отдых в Краснодарском крае, и им всегда удается находить жилье по адекватным ценам.

"Дорого отдыхать в Сочи ленивым, тем, кто не хочет искать и выбирает самые популярные и известные большие отели", - высказались россияне.

Путешественники отметили, что начинают поиски жилья за 2-3 месяца до предполагаемой поездки. В этот раз они остановились в отеле, который находится в пяти минутах ходьбы от моря. Условиями проживания туристы остались довольны.

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