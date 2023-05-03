Недельный отдых в Сочи обошелся двум россиянам в 34 тыс. рублей

Недельный отдых в Сочи обошелся двум россиянам в 34 тысячи рублей, включая перелет. Об этом путешественники рассказали на платформе "Дзен", пишет "Лента.ру".

© Banki.loans

Со слов туристов, это не первый их отдых в Краснодарском крае, и им всегда удается находить жилье по адекватным ценам.

"Дорого отдыхать в Сочи ленивым, тем, кто не хочет искать и выбирает самые популярные и известные большие отели", - высказались россияне.