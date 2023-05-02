Отдых в России: куда отправиться в недельное путешествие?

В этом году количество поездок в регионы может составить около двух миллионов. В среднем такое путешествие по России длится пять ночей, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Барбаш. Увидеть Северный Кавказ с высоты птичьего полета. Ежедневно в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии приезжают сотни туристов. Маршруты на выбор. Можно отправиться в соседние ущелья или парить над парадромом.

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«С этого места летали до Эльбруса и обратно. Это рекордные полеты. По маршруту получалось 122-125 километров», – рассказал президент Федерации спорта сверхлегкой авиации КБР Марат Мушкаев.

В Дагестане можно увидеть фасады древней крепости и виды Каспийского моря. Популярным туристическим местом республика стала за каких то пару лет. Отдельный козырь – национальная кухня. В ее основе традиционные продукты горцев – мясо, хлеб, сыр и овощи. Цены ниже, чем на других курортах.

«Мы приехали из Тюмени, это больше трех тысяч километров отсюда. Ехали целенаправленно посмотреть Дербент, так как слышали, что городу более двух тысяч лет. Хотели сами увидеть эти красоты и пропитаться историей», – рассказал турист Руслан Белхороев.

Еще одно из самых популярных направлений внутреннего туризма – Казань. Город с вековой историей, в котором соединяются Запад и Восток. Ежегодно Казань принимает три миллиона туристов. Гид Анастасия Софьина объясняет, что должен сделать каждый гость.

«Посетить Казанский Кремль – это сердце нашего города. Обязательно съесть татарское лакомство треугольник, пирожок с картошкой и мясом или же чак-чак – наш сладкий десерт с медом. Прогуляться вдоль реки Казанки, главной реки нашего города, и отправиться на берега Волги», – рассказала экскурсовод Анастасия Софьина.