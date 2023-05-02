5 идеальных мест в России, где можно полетать на параплане

Почувствуйте свободу и посмотрите на мир с высоты птичьего полёта.

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Если вы устали от каменных джунглей и ищете новых ощущений, самым лучшим вариантом станет поездка на природу. А чтобы почувствовать единение с ней ещё сильнее, вы можете ненадолго стать птицей. Помощником в этом выступит крыло параплана.

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Николай Журавлёв, эксперт в полётах на параплане, генеральный директор ООО «Эксперты бизнес-планирования»: Полёт на параплане – это уникальный опыт, позволяющий взглянуть на мир под новым углом. Незабываемое приключение, которое подарит новые эмоции и впечатления. Такой вариант активного отдыха способствует развитию координации, ловкости и контроля над собственным телом. Полёт станет прекрасной возможностью отключиться от рутины, насладиться красотами природы.

Крым

Одна из самых популярных точек на карте России для полётов. Всё благодаря мягкому климату и разнообразию ландшафтов.

В Судаке и его округе вы найдёте множество площадок для старта с панорамными видами на Чёрное море, горы Демерджи и Карадаг.

Ещё одно замечательное место – мыс Фиолент, где можно посмотреть живописные бухты и скалы. Незабываемые ощущения также вас будут ждать в окрестностях Ай-Петри и Коктебеле.

Кавказ

Кавказ привлекает любителей парапланеризма горными пейзажами и уникальными маршрутами. Там вы сможете полетать рядом с самой высокой точкой Европы – Эльбрусом, наслаждаясь видами на заснеженные вершины и впечатляющие ледники. В список мест обязательно нужно включить и Домбай. Там вы точно получите незабываемые впечатления от горных массивов и водопадов.

Карелия

Республика предлагает уникальные возможности для полётов среди северных ландшафтов. В Кондопоге и её окрестностях вы полюбуетесь красивыми озёрами, среди которых самое известное – Онежское.

Классными местами для парапланеризма славятся и окрестности Сортавалы, откуда открывается вид на Валаамский архипелаг и побережье Белого моря в районе города Кемь. Здесь вы увидите таинственные леса и гранитные скалы в соседстве с зеркалами озёр.

Алтай

Алтайский край идеален для полётов благодаря уникальным природным памятникам и разнообразию рельефа. В Белокурихе вы сможете насладиться видами курортной зоны, окружённой лесами и водопадами.

В окрестностях горы Актру вы посмотрите с высоты на ледники, снежные вершины и скалы. В районе Чемала популярны полёты над рекой Катунь. Также многие выбирают точку старта рядом с водопадом Учар.

Ещё одним замечательным местом является озеро Телецкое – одно из самых глубоких и красивых в России. Здесь открываются виды на горные вершины, обрывистые берега и водопад Корбу.

Ставропольский край

Здесь можно полетать над горами, холмами и степями. Популярностью у парапланеристов пользуются окрестности Пятигорска с кавказскими вершинами, горячими источниками и легендарной горой Машук – символом города.

В районе Кисловодска стоит попробовать полёты над великолепными парками, водопадами и горными хребтами. В Ессентуках также предлагают красивые маршруты. Вы сможете насладиться видами на курортные парки, окружённые роскошной зеленью. В районе Ставрополя популярны воздушные путешествия над холмистыми равнинами и живописными реками.