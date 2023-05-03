«Дорого отдыхать только ленивым, тем, кто не хочет искать и выбирает самые популярные и известные большие отели. Не сравнивайте с другими курортами! Отдых в Сочи классный, но "все включено" и сервис как в Турции тут будут в пять раз дороже. Хотите в Турцию, поезжайте в Турцию», — высказались собеседники портала.