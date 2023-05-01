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Туристы открыли сезон сплавов по реке Ай в Челябинской области

Туристы в Челябинской области открыли сезон сплавов по реке Ай. Об этом сообщил глава Саткинского района Александр Глазков.

Туристы открыли сезон сплавов в Челябинской области
© globallookpress.com

«Река Ай уже полна катамаранов. Со всей страны люди едут, чтобы полюбоваться видами нашей природы», — написал Глазков в своем telegram-канале, сопроводив пост фотографиями водоема и туристов.

Чиновник попросил туристов и местных жителей соблюдать чистоту во время сплавов. Он напомнил, что Айская долина является памятником природы.

В прошлом сезоне туристы жаловались на горы мусора в районе Айской поляны и пещере «Кургазак». Поставленные туалеты были закрыты на замки, а места складирования бытовых отходов были завалены мусором.

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