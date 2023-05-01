Туристы открыли сезон сплавов в Челябинской области

Туристы в Челябинской области открыли сезон сплавов по реке Ай. Об этом сообщил глава Саткинского района Александр Глазков.

«Река Ай уже полна катамаранов. Со всей страны люди едут, чтобы полюбоваться видами нашей природы», — написал Глазков в своем telegram-канале, сопроводив пост фотографиями водоема и туристов.

Чиновник попросил туристов и местных жителей соблюдать чистоту во время сплавов. Он напомнил, что Айская долина является памятником природы.