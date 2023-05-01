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Санкт-Петербург ждет 600 тысяч туристов на майские праздники

Санкт-Петербурге остается одним из самых популярных среди туристов городов. Так, на майские праздники здесь ждут около 600 тысяч туристов. Своими прогнозами поделился с ТАСС председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Санкт-Петербург ждет 600 тысяч туристов на майские праздники
© РИА Новости

Как отметил чиновник, в 2022 году в Санкт-Петербург на майские праздники приехало более 500 тысяч гостей, а в этом ожидается около 600 тысяч.

«С учетом того, что выходные в этом году покороче, чем в 2022 году, это очень неплохой показатель для начала летнего туристского сезона. Среднее пребывание — около трех дней. Большее количество гостей ожидается на праздники, связанные с Днем Победы», — сообщил Корнеев.

Также по словам специалиста, основная часть гостей - жители Москвы, Подмосковья и прилегающих областей, а также городов Урала и Сибири, Казани.

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Ранее стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге перестанут выдавать визы в Германию.

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