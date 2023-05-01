Старейший в России рыцарский замок стал доступен для туристов

В Калининградской области открыли для туристов Бальгу – старейший рыцарский замок на территории России. Мощная крепость на берегу Фришес-Хаф (сегодня – Калининградский залив) была построена Тевтонским орденом в 1239 году. Через несколько столетий замок забросили, а в XVIII веке начали разбирать на кирпичи – чтобы использовать его в строительстве крепости Пиллау (так до войны назывался Балтийск). В итоге от замка остался лишь один флигель с башней, где в 1920-е годы открылся краеведческий музей.

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Во время войны возле Бальги шли ожесточенные боевые действия, и замок еще больше пострадал, фактически превратился в руины, правда, в очень живописные. На протяжении советских и постсоветских десятилетий замок был местом паломничества «диких» туристов, а также искателей Янтарной комнаты и прочих сокровищ. И лишь в прошлом году Бальгу отдали в аренду частному инвестору, который начал превращать замок в точку притяжения для туристов.

В настоящее время руины расчищены, на территории замка оборудованы деревянные дорожки и смотровые площадки, установлены стенды, подробно рассказывающие об истории Бальги и других замков на территории Калининградской области. Как сообщил TourDom.ru архитектор Артур Сарниц, занимающийся восстановлением замка, в ближайших планах – организация виртуальных экскурсий с использованием VR-технологий. Вероятно, эта услуга будет доступна для отдыхающих уже этим летом. «Если говорить о более отдаленной перспективе, то есть планы полностью восстановить флигель с башней и открыть в здании небольшой музей», – отметил Сарниц.