Чем заняться туристам в Москве на майские праздники

Длинные майские праздники – отличный повод прогуляться по столице и открыть для себя новые развлечения и достопримечательности. Невозможно рассказать обо всем, что предлагает Москва туристам и жителям города. В обзор редакция TourDom.ru включила лишь некоторые идеи, как весело и интересно провести время всей семьей. И для вашего удобства добавили цены.

«Солнце Москвы»

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На время майских праздников продлено время работы колеса обозрения «Солнце Москвы». Увидеть столицу с высоты птичьего полета возможно 29 апреля – 14 мая с 10 до 22 часов, а 9 мая – до 11 вечера. Знатоки Москвы насчитали свыше 30 достопримечательностей, которые они разглядели за неполные 20 минут подъема и спуска. В комплекс также входит фуд-корт, магазины и зона развлечений.

Стоимость аттракциона в праздничные дни немного выше, чем в обычные: для семьи (2 взрослых + 2 ребенка) – 5100 руб. Стандартный билет на одного – 1350 руб., дети до 3 лет – бесплатно. Проехаться в кабине с прозрачным полом – 2300 руб., но цена включает опцию «Быстрый проход». Приобрести билеты можно онлайн, а чтобы воспользоваться скидками для льготных категорий, надо прийти с документами в кассу.

Речная прогулка

На Москва-реке открыта летняя навигация: прогулки на теплоходах – хороший повод провести время на свежем воздухе, не выезжая из столицы. При этом с 1 мая на утренний круиз с причала «Кленовый бульвар» до парка «Зарядье» скидка на билеты до 90%. Также 99 руб. стоит вечерняя поездка от причала «Китай-город» по центру города. Специальная цена – только при покупке онлайн. Обычная стоимость – 1 тыс. руб., дети до 5 лет – бесплатно.

Часовая прогулка включает виды на Котельническую набережную, Дом музыки, Новоспасский монастырь и другие исторические места. Не возбраняется взять с собой алкогольные напитки, за исключением пива, при наличии чека из магазина. А вот с продуктами приходить запрещено. Но расстраиваться не стоит, на теплоходах работает кафе.

Москва из окна автобуса

Автобусные экскурсии по городу – удобный вариант познакомиться с Москвой. Один из традиционных маршрутов начинается у Воскресенских ворот на Красную площадь. Обычно экскурсоводы увлекают своими рассказами о неизвестных фактах из истории архитектурных памятников и объектов уже нашей эпохи. По пути – панорамные виды на Кремль, храм Христа Спасителя и «Лужники» с высоты Воробьевых гор. Стоимость поездки – от 800 руб. с человека.

А от Театра Сатиры, что у метро «Маяковская», например, отправляется вечерняя театрализованная экскурсия «Привидения и ведьмы Москвы». Путешествие с мистическими подробностями о семи холмах, на которых стоит столица, с рассказом о башне чернокнижника на Сретенке. Будет и остановка на Патриарших прудах, где можно встретить булгаковских героев из «Мастера и Маргариты». Для детей билет стоит 900 руб., а взрослым – 1100.

Москвариум – океан в городе

Узнать многие морские тайны – это выбрать поход в Москвариум. Стоимость варьируется от даты и представления. На 1 мая, в частности, осмотр экспозиций в океанариуме для семьи из 3 человек (2 + 1) стоит 3250 руб. Отдельно взрослый билет – 1300 руб., а для детей с 3 до 12 лет – 900. За эти деньги можно хоть целый день рассматривать, как живут здесь 12 тыс. представителей подводного мира.

Для желающих пополнить свой багаж знаний есть шоу с путешествием в компании с морскими животными. Для малышей – веселый рассказ об увлекательной жизни местных обитателей – выдр Феодора и Бенедикта. Традиционные ночные концерты в атмосфере морских чудес дополнила новая программа – выступление симфонического оркестра с произведением Вивальди «Времена года».

Покорить Вселенную в Планетарии

Почувствовать себя создателем облаков и торнадо, прокатиться на космическом велосипеде и спасти планеты от астероидов – все это из интерактивной экскурсии по «Лунариуму» в Московском Планетарии. Создатели чуда утверждают, что по своему оснащению научно-популярная площадка не уступает мировым научным центрам и музеям. Билет в выходные дни стоит 1100 руб., а в дополнение к экскурсии можно попасть в Большой Звездный зал за 850 руб. И это далеко не все развлечения как для детей, так и для взрослых.

Аттракционы – на весь день

Настоящее столпотворение – обычное дело в выходные дни в парке развлечений, расположенном в Нагатинской пойме. Посетить «Остров Мечты» стремятся как москвичи, так и гости столицы. На майские выходные семейный билет на троих – 7,9 тыс. руб., а на четверых – 10,2 тыс. руб. при стандартной стоимости 2900 руб. на персону.

Посетители с 12 до 22 часов могут кататься на всех аттракционах, которых в парке около четырех десятков. За один день, пожалуй, все это и не осилить, особенно с учетом очередей. А еще на территории в сотню гектаров проходят шоу-программы и интерактивные развлечения. Чтобы очутиться в обстановке улиц Лондона, Рима или Барселоны, достаточно пройтись по торговой зоне, выбирая, какие посетить магазины и кафе. И да, прогулки по ландшафтному парку, посещение детских игровых площадок не будет стоить ни копейки.

Конное и мотошоу

С удовольствием и совершенно бесплатно провести время – это приехать на ВДНХ. Например, начало конного шоу запланировано 29 апреля на 16 часов, а на следующий день – в 17 вечера. Наездники из Кремлевской школы верховой езды покажут мастерство джигитовки.

В эти же дни будет несколько дневных показательных выступлений мотоциклистов из почетного эскорта ФСО России, которые сопровождают иностранных глав государств во время официальных визитов. Элементы фигурного вождения они продемонстрируют в Музее гаража особого назначения и на площади Промышленности.

Селфи с сакурой

Подыскать интересное место помогает афиша бесплатных мероприятий города Weekend FM. В частности, на этом ресурсе подсказали, что в Бирюлево в дендропарке зацвела сакура – возможно, эта встреча для ребенка станет открытием. Желающие полюбоваться на японское чудо выстраиваются в очередь.