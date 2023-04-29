Крепость Орешек открывает летний туристический сезон

С 29 апреля по 30 октября легендарный форпост, овеянный боевой славой и авторитетом неприступности, без боя откроет свои двери всем желающим окунуться в его атмосферу многовековой давности.

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Нынешний сезон для крепости - особенный, здесь будут отмечать 700-летний юбилей со дня появления Орешка. Отмечать такую солидную дату планируют в течение всего сезона и даже сверх того. Государственный музей истории Санкт-Петербурга разработал для него специальную праздничную программу.

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Стендовая выставка "Вехи истории крепости Орешек" продемонстрирует все важные события, произошедшие в этом месте за семь веков. В июле в здании Новой тюрьмы откроется также временная выставка "Крепость на Ореховом острове: Страж. Тюрьма. Музей", созданная на основе экспонатов из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Посетители музея смогут погрузиться в историю крепости разных эпох: от XIV столетия до времен Великой Отечественной войны. Каждые выходные в крепости с участием реконструкторов будет проходить "Воскресный фестиваль". Гости смогут увидеть образы воинов разных эпох, сражавшихся когда-то у стен Орешка, узнать об особенностях вооружения и снаряжения, а также стать участниками мастер-классов, интерактивов и квестов для детей.

Масштабные мероприятия "Страж в истоке Невы" и "День крепости", запланированы на июль и сентябрь. Тогда к постановочным боям реконструкторов добавятся еще ярмарка и концерт. Если учесть, что все это будет происходить на фоне исторических артефактов, то участники праздников наверняка останутся довольными. Тем более, что на Ореховом острове можно много чего увидеть.

Например, частично сохранившиеся и восстановленные каменные стены и башни Орешка XVI века, остатки земляных бастионов XVIII века и тюремные здания второй половины XIX - начала ХХ века, в двух их них - Старой и Новой тюрьмах - открыты исторические экспозиции. А также законсервированный фрагмент первой каменной крепости 1352 года, который был раскрыт археологами в 1968 году.

В сентябре по материалам истории крепости Орешек пройдет научная конференция. На нее приглашены историки, краеведы, архитекторы, археологи, реставраторы, сотрудники музеев-крепостей. Участники обсудят вопросы, связанные с историей, реставрацией, музеефикацией крепости Орешек, а также других крепостей Северо-Запада России.

Юбилейный год отметится документальным фильмом о 700-летней истории крепости. В фильме пойдет речь не только об известных исторических событиях, но и будет широко представлена деятельность музея по изучению, сохранению и реставрации памятника. Будут показаны экспонаты из фондов ГМИ СПб. Премьера состоится в сентябре 2023 года.