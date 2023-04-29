На юге России набирает популярность промышленный туризм

Не только красоты природы привлекают сегодня туристов. Поднадоел, честно говоря, и пляжный отдых, где слишком тесно на квадратном метре песка.

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Порой удивительное оказывается совсем рядом - например, на кондитерской фабрике, где делают рахат-лукум.

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А еще вспомним великих: есть три вещи, на которые человек может смотреть без конца: как играет огонь, как бежит вода и как работает другой человек. Вот на третьей вещи и можно в наше время привлечь туриста.

Пахлаву сделай сам

С апреля кондитерская фабрика "Крымский султан" принимает группы туристов и школьников, знакомя их со всеми стадиями производства. Увидеть 50-метровую печь для выпекания сладостей, узнать из чего делают рахат-лукум, пахлаву и еще десятки восточных угощений можно прямо в цехах. 22 года назад предприятие основали инвесторы из Турции, перебравшиеся на постоянное жительство в Крым. Начинали здесь с выпуска сладких кукурузных палочек, а сейчас в ассортименте фабрики более 100 наименований продукции. Одного только печенья 50 различных наименований здесь производят 8 тонн в смену. А еще 40 видов рахат-лукума и десяток разновидностей пахлавы.

Лист теста для пахлавы раскатывают, пока оно не становится прозрачным, толщиной меньше миллиметра. А как вам рахат-лукум с лепестками лаванды, василька или чабреца? Такое лакомство можно попробовать только в Крыму. Заодно мастера кулинары расскажут, как правильно выбрать фисташки, можно ли из них сделать крем и откроют множество других секретов восточной кухни. В конце экскурсии можно пройти мастер-класс и попробовать все это сделать своими руками.

- Это будут действительно интересные и полезные мастер-классы. В игровой форме ребята смогут пройти весь производственный цикл - от получения сырья до продажи готового продукта. Они будут четко понимать, как рождается их любимое сладкое угощение, прежде чем попасть на полки магазинов. И, конечно, нам важно, чтобы они стремились в дальнейшем учиться, работать и развиваться на благо Крыма. Возможно, именно эти ребята когда-нибудь станут нашими новыми сотрудниками, - отметил директор предприятия Фуркан Унлю.

Кондитерская фабрика одной из первых в Крыму получила грант на развитие промышленного туризма. Предприятие создало Гид-центр, где будут общаться и обмениваться опытом экскурсоводы и туроператоры. Здесь же разместилась постоянно действующая выставка сувенирной продукции крымских производителей и детская мастерская "Не отходя от производства". Гид-центр фабрика "Крымский султан" создала на собственные средства, а оборудование для него приобрело за средства гранта в размере 2,7 миллиона рублей, полученного в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

- Правительственные гранты на обустройство туристической инфраструктуры сегодня становятся важным дополнением в поддержке и развитии туризма в Крыму. Экспертной комиссией при Министерстве курортов и туризма было отобрано более 60 проектов, - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

И распишем самовар

"Семикаракорская керамика" сегодня такой же донской бренд, как, к примеру гжельский фарфор. Предприятию народно-художественных промыслов исполнилось уже полвека, и только тут выпускают художественный фаянс, отличающийся оригинальными формами и ручной подглазурной росписью. Яркие, красочные, полные праздничного настроения фаянсовые изделия любят дарить в качестве настоящего донского сувенира.

Секреты успеха не тайна за семью печатями. Завод открыл двери в свои цеха для всех, кто хочет их узнать. Уже во дворе предприятия всяк сюда входящий охает от изумления при виде огромного расписного чайника-богатыря, его вес - тонна, а вмещает он 150 литров воды - и чай из него особенно вкусный.

Экскурсия длится два часа 20 минут. Первый "урок" - в музее керамики, где можно увидеть шедевры работы мастеров. Потом туристов ждет чаепитие из самых красивых семикаракорских сервизов в романтической комнате. А после этого все направляются в цех, где свершается чудо превращения глины в изящные чашки, сотейники, самовары, статуэтки. Гостей проведут от участка массозаготовки до участка сортировки, познакомят с секретами технологии обработки глины, обжига и декорирования. Наконец, и самим дадут возможность самостоятельно расписать изделие - пока только акварелью, и увезти с собой в качестве сувенира.

А теперь появился и новый формат - экскурсия полного дня.

"Начинаем в 9 часов, знакомим участников с технологическим процессом (2,5 часа), посещаем мастерскую художника (30 минут), идем в гости в экспериментальный цех (30 минут), слушаем об истории промысла в музее (30 минут), а потом - целых два с половиной часа собственного творчества на мастер-классе живописца", - рассказывает заведующая музеем Людмила Леонова, отработавшая до этого 35 лет начальником цеха художественного фаянса и бесконечно влюбленная в свой завод.

Участники экскурсии попробуют себя в роли мастеров технологических участков. В чистой комнате поколдуют над замесом - только белая глина, голубая глина и песок. Все это, кстати, исстари добывается здесь же, в Семикаракорах, у берега Дона. Вместе с литейщиком отольют изделия из фаянсовой массы, на ручном станке отформуют изделия, которые пройдут первый обжиг при температуре 1250 градусов. И на них производственными подглазурными красками нанесут декор семикаракорским письмом, для которого характерен букетно-растительный орнамент. А в конце наведут окончательный лоск и блеск - покроют изделие глазурью, как тонким слоем стекла. Благодаря этой технологии он называется "Вечный декор" - поистине, никогда не выцветет, ни сотрется.

"Заземлиться" в Петровке

Открываются для туристов не только промышленные предприятия, но и аграрные. Причем "частники" даже более гибкие для внедрения новых форм своей, в сущности, популяризации.

Но, понятно, завлечь избалованного туриста можно только чем-то особенным.

Вернуться к своим истокам можно в "Био-хуторе Петровский", что в Неклиновском районе Ростовской области. Это сельскохозяйственное предприятие занимается органическим земледелием и производством продуктов питания с приставкой "эко". Акцент здесь делают на "первозданную природу" и органические технологии без использования химии.

Специально для туристов на территории предприятия создано аутентичное сельское подворье. Гости могут проследить весь путь каравая от поля до стола и сами поучаствовать в его рождении, рассказала директор по коммуникациям предприятия Дарья Соловьева.

Желающие могут "поработать лопатой" в амбаре, затем помолоть муку в настоящих каменных жерновах, сбегать за яйцами в курятник, замесить тесто и испечь каравай в настоящей русской печи. На всех этапах сотрудники предприятия терпеливо объясняют гостям преимущества органического земледелия и ценность цельнозерновой муки.