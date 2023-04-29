Куда в Ростове и области поехать на пикник

Близится время походов на природу и шашлыков – майские праздники. В этом году отдыхать жители региона будут 7 дней – с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Фото: Don24.ru Don24.ru

Собрали для вас места, куда в Ростове и области можно выбраться на природу и устроить пикник.

Видео дня

Кумженская роща

Роща находится недалеко от ул. Малиновского, что на Западном. Туда местные регулярно приходят отдохнуть, побегать и прогуляться с собакой. Площадь позволяет устраиваться активные игры, например, теннис или футбол. С годами на месте появилось много отдельных полянок, где удобно расположиться с шашлыками. Есть бревна для сидения, импровизированные мангалы. Роща находится на стрелке Дона и Мертвого Донца. Плавать там не рекомендуем, но можно половить рыбу или просто погреться на солнце.

Щепкинский лес

Карты Для любителей уединения отлично подойдет Щепкинский лес. Место находится за пределами Ростова, но очень близко к нему. Подъехать можно со стороны Северного или Ростовского моря. А лучше воспользоваться общественным транспортом, чтобы не бросать автомобиль без присмотра. Людей здесь обычно немного, но не на праздники. Можно найти деревянные столы для пикников. Открытый огонь разводить в лесу запрещено. За это можно получить штраф. Поэтому рекомендуем вам взять с собой мангал. В спокойное время там можно встретить даже диких животных: зайцев, кабанов, фазанов.

Можайские пруды

Это место находится в районе старого аэропорта, рядом с пересечением Можайской и Зеленой улиц. Туда можно подъехать на машине, заказать такси к ближайшему дому или воспользоваться автобусом и пройтись пешком. Вокруг водоема много полянок для компаний. Есть даже большой деревянный «танцпол» - на нем можно сидеть или разложить продукты, рядом пожарить шашлыки. В прудах обитаем мелкая рыба, живут утки. Но купаться там не стоит. Белки почти не боятся людей и могут спуститься пониже, чтобы забрать лакомство. Наш корреспондент убедился, что там появились урны. Правда, их немного, поэтому берите с собой пакеты для мусора.

Зеленый остров

Зеленый остров находится в черте Ростова-на-Дону. В апреле туда открыли понтонный мост в створе ул. 29-я Линия, по которому можно пройти пешком или проехать на машине. Несколько лет назад там оборудовали пляж и парк с беседками. Их можно занять дл пикника, а рядом пожарить мясо на мангале. На острове много заброшенный баз и лагерей. При желании там даже можно разместиться с палатками. Не забудьте взять с собой средство против насекомых – рядом болото, которое привлекает комаров.

Карьеры

Если у вас есть возможность выехать за город, рекомендуем посетить один из многочисленных карьеров в Ростовской области. Например, карьер «Долгий» вблизи Красного Сулина. В теплое время города он облюбован местными. Там устанавливают палатки, мангалы. Когда особенно жарко, люди с удовольствием купаются. Их не останавливает даже неудобный спуск. Популярностью также пользуется «Эльдорадо». Это карьерное озеро с пляжем поселке Чистоозерный Каменского района. Там стоят удобные беседки, гостиница, ресторан и баня. Один минус – вход платный. Посмотреть на красивую природу можно на Аникинском каньоне, Длинном каньоне и Безымянном карьере, что в Каменском районе,

Побережье Дона

На Дону много пляжей и мест, где с удовольствием можно слиться с природой. В мае купаться в реке еще холодно, но пожарить шашлыки на близлежащей базе можно. Очень приятно в станице Раздорской. Там песчаный пляж без крутых спусков, рядом есть магазины. К воде можно подъехать на автомобиле. Если в день вашего пикника будет слепить солнце, на пляже можно поискать тенек. В станице Мелиховской также много пляжей. Если вы боитесь течения или ветра, можно расположиться на «ямке». Так местные называют ковш для ремонта судов, выкопанный в пойме в 70–х годах прошлого века. Сейчас там купается детвора. Из минусов – в Мелиховке магазины значительно дальше от береговой линии, чем в Раздорах. Рядом с Константиновском на берегу Дона можно расположиться достаточно уединенно. Там полянки друг от друга отделяют деревья, поэтому посторонние не будут вас тревожить своим присутствием.

Роща в Новочеркасске