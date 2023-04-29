7 экоотелей Подмосковья, где можно отдохнуть в мае

Отвлечься от городской суеты, покататься на лошадях, подышать свежим лесным воздухом, попариться в русской бане и просто провести время на свежем воздухе — всё это возможно, не отъезжая далеко за пределы столицы.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Вокруг Москвы есть множество экоотелей, которые предлагают постояльцам отдых на майские праздники и выходные.

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«Секрет» собрал подборку интересных экоотелей Подмосковья, где ещё остались свободные номера.

Экоотель «Хоббитлэнд»

Где находится: Московская обл., Можайский район, СНТ «Метросад»

Сколько стоит: от 5000 рублей за домик (но в майские дороже)

Питание: не включено

Сайт: hobbitland.ru

В нескольких часах езды от Москвы расположилась деревня хоббитов — настоящий рай для любителей вселенной «Властелина колец». Здесь в окружении природы и миниатюрных домиков-нор максимально погружаешься в сказочную атмосферу. Каждый хоббит-домик рассчитан на двоих человек. Внутри фэнтези-антураж: круглое окно под крышей, выгнутый потолок, деревянная отделка стен, печка, чайник, умывальник и двухспальная кровать.

Но есть нюанс: торфяной биотуалет и отсутствие ванной комнаты. Душ общий и находится в другом здании. Рядом с домиками есть мангальная зона, где гости могут самостоятельно пожарить шашлык. Впрочем, тем, кто не готов отказаться от благ цивилизации, отель предлагает более комфортабельные номера в хоббит-отеле и классические коттеджи. И те и другие с удобствами внутри.

На территории «Хоббитлэнда» есть ресторан, зона рыбалки, прокат лодок и несколько бань. На официальном сайте аренда хоббит-домиков начинается от 5000 рублей, но в майские праздники цена гораздо выше.

Если вы хотите отдохнуть с 8 по 9 мая, самый бюджетный вариант, «Дом садовницы Рози», обойдется вам в 12 000 рублей.

Экоотель Les Art Resort 4

Где находится: Московская обл., Рузский район, п. Дорохово, территория «База отдыха Прометей».

Сколько стоит: от 44 200 рублей в майские

Питание: включены напитки и трёхразовое питание по системе «шведский стол».

Сайт: lesresort.ru

Отдых в Les Art Resort 4 нельзя назвать бюджетным. За двое суток пребывания придётся заплатить, как за турецкую «трёшку». Но подмосковный экоотель предлагает постояльцам систему «всё включено». Помимо питания и напитков, гостям бесплатно предлагают услуги трёх спа-центров и фитнес-центра. Кроме того, гости могут свободно посетить боулинг, киберклуб, мини-зоопарк и другие активности. Номера оснащены кроватью-трансформером, телевизором с большим экраном, кондиционером и другими удобствами.

Парк-отель «Солнечный»

Где находится: Московская область, Солнечногорский район, 74-й км Ленинградского шоссе

Сколько стоит: от 16 400 рублей на майские праздники

Питание: включено трёхразовое питание по системе «шведский стол» и напитки в течение дня

Сайт: sunnyhotel.ru

Территория «Солнечного» напоминает красивый парк в окружении хвойного леса и большого Живагинского пруда. В тёплое время года здесь приятно покататься на велосипеде, а зимой можно совершить прогулку на лыжах. На территории отеля много бассейнов, которые работают круглый год. Даже открытые — и те с подогревом, так что воспользоваться ими можно и на майские праздники.

В распоряжении гостей также внушительный спа-комплекс, в который входят 10 бассейнов и 16 термальных комнат, тренажёрный зал, сквош-корт, скалодром, а также детский развлекательный центр. По вечерам тоже скучать не придётся: на территории отеля проводят развлекательные программы, дискотеки, а иногда организуют выступления знаменитостей.

Глэмпинг «Сила ветра»

Где находится: Московская обл., пос. Поведники, ул. Санаторная, 6А

Сколько стоит: от 13 000 рублей на майские

Питание: включены завтраки

Сайт: silavetra.com

Глэмпинг в акватории Пироговского водохранилища создан на базе парусного сообщества «Сила ветра». Для размещения гостям предлагают десять домиков в скандинавском стиле с панорамными окнами. Предложений на майские праздники осталось немного. С 9 по 10 мая, например, можно отдохнуть в домике с двуспальной кроватью, мини-кухней, ванной комнатой и собственной террасой с садовой мебелью. За сутки необходимо заплатить 13 000 рублей. В отличие от многих экоотелей здесь принимают даже с питомцами. Из питания — только континентальные завтраки. Но постояльцы могут воспользоваться общей зоной барбекю и приготовить еду самостоятельно. Рядом с глэмпингом есть супермаркеты.

Экоотель «Караван»

Где находится: Калужская область, Жуковский район, сельское поселение Чубарово, конный центр «Караван»

Сколько стоит: от 3300 рублей

Питание: не включено

Сайт: caravan-inino.ru

«Караван» — это центр конного отдыха. Здесь в первую очередь обучают верховой езде, но если у вас нет желания оседлать мерина, вы можете просто понаблюдать. Помимо учебного центра, на территории есть контактный зоопарк, птичий двор, садовый университет, сыроварня и гостиница. Размещение вполне бюджетное. Проживание с 5 по 6 мая в двухместном номере эконом-класса обойдется в 3300 рублей. Правда, при таком размещении гостям доступна общая ванная комната и кухня. Возле гостиницы есть мангальные зоны, где постояльцы могут приготовить еду. Питание в стоимость проживания не входит, но гости всегда могут перекусить в ресторане на территории клуба. Цены ниже московских: борщ с телятиной — 280 рублей за порцию, а сырники — 220 рублей.

«Экоранчо Алексеевка»

Где находится: Московская обл., Можайский район, деревня Алексеевка, загородный отель «Экоранчо Алексеевка»

Сколько стоит: от 25 000 рублей

Питание: включён фермерский завтрак

Сайт: ecorancho.ru

Прогулка с хаски, стрельба из лука, дегустация на сыроварне, знакомство с обитателями скотного двора и русская баня — далеко не весь список развлечений, которые предлагает «Экоранчо Алексеевка». Правда, за все активности необходимо платить дополнительно. В стоимость размещения включены только проживание и фермерский завтрак. Увы, предложений на майские праздники 2023 года осталось немного — с 6 по 8 мая можно арендовать только номер в альпийском стиле для двоих. Антураж внутри как на настоящем альпийском ранчо: всё в бежевых тонах, стены отделаны натуральным деревом и камнем, а на этаже — общая каминная зона. На территории экоранчо есть ресторан, цены московские: капрезе с соусом песто — 620 рублей, фетуччини с курицей и грибами — 590 рублей.

«Экоферма на Новой Риге»

Где находится: Московская обл., Клинский район, деревня Кузнецово, 34

Сколько стоит: от 16 200 рублей

Питание: не включено

Сайт: ferma-hotel.ru