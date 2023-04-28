До водопада рукой подать: где недалеко от Москвы можно провести незабываемые выходные
Чтобы провести интересный отдых летом на природе, необязательно уезжать далеко от Москвы. «Вечерняя Москва» подобрала несколько идей для запоминающихся выходных.
Поплавать
Строгинский затон — одно из лучших мест в Москве для катания на байдарках или сап-бордах. Пункты проката есть возле причала Троице-Лыково.
Пляжный отдых
В Серебряном Бору лучшие пляжи, где официально можно купаться в Москве-реке. Самый протяженный — пляж № 3. Вход бесплатный. А на набережной Северного речного вокзала обустроили пляжную зону с подогреваемыми бассейнами и летней кухней.
Конные прогулки
Совершить спокойную умиротворяющую прогулку на лошадях можно в нацпарке «Лосиный Остров». Отдохнуть в конно-спортивном клубе можно всей семьей, стоимость прогулки на двоих — от 4500 до 6000 рублей.
Любителям природы
В Подмосковье можно увидеть настоящий водопад на реке Пехорке (Балашиха, Леоновское шоссе). Недалеко от Домодедова, в селе Никитское, находится один из них, состоящий из нескольких искусственных порогов. Неподалеку, в Кучинском лесопарке, находится живописное озеро Красное, своей формой напоминающее сердце.