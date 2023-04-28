Вместо шашлыков: как с пользой провести майские праздники

В этом году в начале мая россиян ожидают три дополнительных выходных. Этого времени вполне хватит, чтобы отправиться в короткое путешествие. Всего в паре часов от Москвы достаточно интересных мест, где вы вряд ли бывали. О них — читайте в гиде ТАСС

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Таруса: для поклонников Цветаевой

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Небольшой город на окраине Калужской области стал популярен среди московской богемы с XX века: здесь отдыхали художник Поленов, поэтесса Цветаева, писатель Паустовский.

Именно бывшим столичным резидентам посвящены музеи Тарусы. Поклонники поэзии Марины Цветаевой должны посетить Музей семьи Цветаевых с экспонатами, бережно собранными музейщиками со всего мира. Другая литературная достопримечательность — Мемориальный дом-музей Паустовского, в части дома которого до сих пор живут потомки Константина Георгиевича.

Любителям живописи советуем посетить Тарусскую картинную галерею, маленькому городку есть чем гордиться: здесь можно увидеть работы Брюллова, Айвазовского, Кустодиева, Врубеля, Остроумовой-Лебедевой, европейскую живопись, а также фарфор, художественное стекло и старинное кружево.

Удаленность: 140 км от МКАД.

График работы Музея семьи Цветаевых: вторник — воскресенье с 11:00 до 17:00.

Вход по билетам — до 150 рублей.

График работы Музея Паустовского: пятница — воскресенье с 11:00 до 18:00.

Вход по билетам — до 200 рублей.

График работы Тарусской картинной галереи: среда — воскресенье с 10:00 до 18:00.

Вход по билетам — до 150 рублей.

Верея: путешествие в XVIII век без машины времени

Верея считается самым маленьким городом Подмосковья: население составляет всего 5 тыс. человек. Несмотря на масштабы, Верея может удивить туриста.

Первые упоминания о городе датированы еще XIII веком. Здесь сохранились руины кремля XVI века, спрятавшиеся среди вековых деревьев на берегу реки Протвы. До наших дней сохранился собор Рождества Христова, появившийся в XVI веке, — первая каменная церковь в Верее. Другой известным храм — церковь Входа Господня в Иерусалим XVII века.

Верея — уникальный пример сохранности исторической городской планировки XVIII века, второй такой город едва ли удастся найти. На небольшой площади сосредоточено 50 памятников архитектуры и истории. Настоящее путешествие в уездный город без машины времени: в Верее сохранились торговые ряды конца XVIII века, мощенная булыжником аутентичная площадь и купеческие особняки XVIII–XIX веков.

Удаленность: 117 км от МКАД.

Вход в храмы свободный.

Волоколамск: местный Биг-Бен в полуразрушенной усадьбе

Волоколамск — самый старый город Московской области, он старше столицы на 12 лет. Из архитектурных достопримечательностей — Волоколамский кремль, основанный в XII веке. Здесь сохранились Воскресенский собор XV века, Никольский собор XIX века, ставший музеем, а также пятиярусная колокольня XVIII века, на которую можно забраться и посмотреть на город сверху.

Даже искушенного туриста удивит полуразрушенная усадьба Осташево, расположенная на берегу Рузского водохранилища: едва ли вы встречали аналог Биг-Бена в Подмосковье. Несмотря на плачевное состояние усадьбы, Осташево считается объектом культурного наследия.

Удаленность: 118 км от МКАД.

График работы кремля: вторник — пятница с 09:00 до 17:00; суббота — воскресенье с 10:00 до 17:00.

Вход на территорию кремля свободный.

Вход в музей — до 300 рублей.

Старица: для фанатов белокаменной архитектуры

Старица — древний город, основанный на Валдайской возвышенности в 1297 году, славится своими церквями и соборами. Даже если вы далеки от религии, стоит посмотреть на них со стороны архитектуры и истории. На одном из берегов Волги находится главная достопримечательность города — Успенский монастырь, который возвели еще при Иване Грозном. Сейчас он реставрируется, полюбоваться можно только снаружи.

Напротив монастыря расположено городище, на котором стоит на первый взгляд заурядная барочная церковь Параскевы Пятницы, возведенная в середине XVIII века. Церковь выделяется многочисленными пристройками: сбоку от первоначального храма — две симметричные ротонды в стиле классицизма начала XIX века, часовня и белокаменная ограда. Церковь заброшена, но в нее можно войти, чтобы увидеть сохранившиеся остатки росписи.

Удаленность: 250 км от МКАД.

Вход свободный.

Малоярославец: для любителей военной истории

Небольшой городок в Калужской области, военной истории которого могут позавидовать даже миллионники. Именно здесь в 1812 году произошло одно из крупнейших сражений после отступления армии Наполеона из Москвы: русские войска дали отпор французам и вынудили тех повернуть назад по Смоленской дороге, что предопределило исход всей войны.

В центре Малоярославца расположена Сенная площадь, где стоит мемориальная стела в память о героях войны. В Военно-историческом музее 1812 года заинтересованный посетитель может увидеть образцы русского и французского оружия, амуницию, награды. Недалеко от музея стоит часовня с диорамой "Сражение при Малоярославце" — местное must see.

Удаленность: 120 км от МКАД.

График работы Музея 1812 года: вторник — воскресенье с 10:00 до 17:30.

График работы диорамы: среда — воскресенье с 10:00 до 17:30.

Вход по билетам — от 50 до 150 рублей.

Усадьба Быково: детская колония и туберкулезный санаторий в английском замке

Проект усадьбы Быково принадлежит архитектору Василию Баженову, приглашенному владельцем усадьбы Михаилом Измайловым. Баженов создал искусственный холм, вырыл три пруда, построил беседку, устроил парк. В память о жене Измайлова Марии Нарышкиной в 1789 году архитектор Матвей Казаков возвел здесь белокаменную Владимирскую церковь в неоготическом стиле. Эклектичный особняк, сохранившийся до наших дней, в середине XIX века возвел швейцарский архитектор Бернар Симон.

У Быково интересная судьба: после национализации в 1920-х в стенах замка сначала находилась детская колония, а позже — школа подрывников. После Великой Отечественной войны Минздрав СССР решил разместить в замке туберкулезный санаторий. Вход на территорию усадьбы свободный, однако посетить сам замок не получится. Владимирская церковь находится в аварийном состоянии, но ее посещение не запрещено.

Удаленность: 20 км от МКАД.

График работы: ежедневно.

Вход свободный.

Ховрино: усадьба по образцу казино в Монте-Карло

Озолотившись в казино, удачливый игрок Митрофан Грачев решил не отходить от любимой тематики и возвести особняк в стиле Casinò di Monte-Carlo. Архитектором проекта стал Лев Кекушев, построивший особняк Кекушевой на Остоженке и гостиницу "Метрополь". Расточительный миллионер не успел пожить в усадьбе: он не дожил год до окончания строительства в 1900-м.

В советское время в роскошном доме разместили санаторий. Сегодня здесь находится реабилитационный центр. Попасть на территорию усадьбы можно только по договоренности с охраной, посещение дома запрещено.

Удаленность: внутри МКАД.

График работы: ежедневно.

Вход свободный.

Дубровицы: одна из самых необычных церквей в Подмосковье

Дубровицы расположены в живописном месте у слияния рек Десны и Пахры. Редкий случай, когда усадьба меркнет на фоне собственной церкви. Знаменская церковь была спроектирована в конце XVII века итальянскими зодчими, приехавшими по приглашению князя Голицына. Говорят, что вид барочной церкви, нехарактерный для русского зодчества, был настолько диковинным для ее современников, что священники в течение нескольких лет отказывались ее освящать. Основание храма напоминает крест тамплиеров, а внутри самого собора легко найти восстановленные надписи на латыни, что совершенно нехарактерно для православных церквей.

Удаленность: 16 км от МКАД.

График работы: ежедневно с 9:00 до 17:00.

Вход свободный.

Дунино: швейцарские виды под Звенигородом

Еще одно место, связанное с жизнью и творчеством Михаила Пришвина. Уютная дача писателя была построена в начале ХХ века аптекарем Освальдом. Пришвин выкупил обветшалый дом, тщательно его отремонтировал и затем прожил в нем плодотворные восемь лет, с 1946 по 1954 год.

Сегодня в Дунино расположен музей Пришвина — филиал Государственного литературного музея имени Даля. Приезжайте, чтобы побывать на одной из самых уютных писательских дач и полюбоваться знаменитым "швейцарским" видом со второго этажа усадьбы. Из интересных экспонатов — ретроавтомобиль, печатная машинка и фотопринадлежности Пришвина. Из бонусов — чай из самовара прямо на веранде музея.

Удаленность: 30 км от МКАД.

График работы: со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00.

Вход по билетам — от 150 до 200 рублей.

Марфино: готическое поместье в 25 км от МКАД

Первое упоминание о Марфино относится к концу XVI века. Усадьбой поочередно владели самые знатные семьи империи: Голицыны, Салтыковы, Орловы и Панины. Каждый владелец вносил свою лепту в архитектурный ансамбль: от Голицыных осталась барочная церковь, а Салтыковы превратили Марфино в образцовое поместье екатерининских времен с псарней, театрами и беседками. Свой нынешний облик Марфино получило в XIX веке при Паниных, когда усадьбу решили перестроить в модном тогда стиле "николаевской неоготики".

В 1918 году Марфино постигла всем известная участь: усадьба была национализирована. С 1944 года в готическом подмосковном замке располагался военный санаторий. Усадьба используется в лечебно-профилактических целях и по сей день.

С 2016 года садово-парковый комплекс открыт для всех желающих. Вход бесплатный, но нужно оформить пропуск на КПП. Не забудьте паспорт!

Удаленность: 25 км от МКАД.

График работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.