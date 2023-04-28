В мае россияне смогут бюджетно отдохнуть в Ессентуках и Дербенте

В Дербенте за аренду квартиры путешественникам придется заплатить около 3,1 тысячи рублей за ночь.

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Специалисты сервиса "Суточно.ру" подготовили список наиболее бюджетных популярных туристических направлений для отдыха на предстоящих майских праздниках.

Эксперты проанализировали информацию о том, кто, где и за сколько бронирует жилье для краткосрочной аренды, и сделали вывод, что для туристов, которые хотят бюджетно отдохнуть, наиболее оптимальным вариантом станет поездка в Ессентуки.

Так, стоимость аренды квартиры составит там в среднем 2,5 тысячи рублей в сутки, что на 20-30% дешевле по сравнению с ценами в Кисловодске и Пятигорске. При этом в Дербенте за аренду квартиры путешественникам придется заплатить около 3,1 тысячи рублей за ночь.