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2 часа назад

В мае российские туристы смогут бюджетно отдохнуть в Ессентуках и Дербенте

runews24.ru

В Дербенте за аренду квартиры путешественникам придется заплатить около 3,1 тысячи рублей за ночь.

В мае россияне смогут бюджетно отдохнуть в Ессентуках и Дербенте
Фото: runews24.rurunews24.ru

Специалисты сервиса "Суточно.ру" подготовили список наиболее бюджетных популярных туристических направлений для отдыха на предстоящих майских праздниках.

Эксперты проанализировали информацию о том, кто, где и за сколько бронирует жилье для краткосрочной аренды, и сделали вывод, что для туристов, которые хотят бюджетно отдохнуть, наиболее оптимальным вариантом станет поездка в Ессентуки.

Так, стоимость аренды квартиры составит там в среднем 2,5 тысячи рублей в сутки, что на 20-30% дешевле по сравнению с ценами в Кисловодске и Пятигорске. При этом в Дербенте за аренду квартиры путешественникам придется заплатить около 3,1 тысячи рублей за ночь.

Помимо этого, в топ-10 бюджетных направлений также попали Йошкар-Ола, где средняя стоимость аренды составляет 3 тысячи рублей, Горячий Ключ и Лазаревское (2,8 тысячи), Пермь и Архангельск (2,5 тысячи рублей).

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