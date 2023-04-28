В мае россияне смогут бюджетно отдохнуть в Ессентуках и Дербенте

В Дербенте за аренду квартиры путешественникам придется заплатить около 3,1 тысячи рублей за ночь.
Специалисты сервиса "Суточно.ру" подготовили список наиболее бюджетных популярных туристических направлений для отдыха на предстоящих майских праздниках.
Эксперты проанализировали информацию о том, кто, где и за сколько бронирует жилье для краткосрочной аренды, и сделали вывод, что для туристов, которые хотят бюджетно отдохнуть, наиболее оптимальным вариантом станет поездка в Ессентуки.
Так, стоимость аренды квартиры составит там в среднем 2,5 тысячи рублей в сутки, что на 20-30% дешевле по сравнению с ценами в Кисловодске и Пятигорске. При этом в Дербенте за аренду квартиры путешественникам придется заплатить около 3,1 тысячи рублей за ночь.
Помимо этого, в топ-10 бюджетных направлений также попали Йошкар-Ола, где средняя стоимость аренды составляет 3 тысячи рублей, Горячий Ключ и Лазаревское (2,8 тысячи), Пермь и Архангельск (2,5 тысячи рублей).