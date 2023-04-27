Перечислены 6 смертельных опасностей для туристов в России. Долгая поездка в отпуске или мини-тур в выходные, кроме радости и предвкушения, вызывает некоторые волнения. Нужно ничего не забыть и успеть закончить дела дома, выбрать хороший отель и составить маршрут. Но есть задачки и посерьёзнее — вернуться с отдыха живым и невредимым. Об опасностях местности мало кто думает, тем не менее за красивой природой часто скрываются абсолютно реальные угрозы. Представители туристической отрасли, врачи и страховщики рассказали «Секрету», какие опасности таятся в популярных туристических зонах и как их избежать.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Кишечные инфекции

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Мало кто в течение года не мечтает о дне, когда отправится на море и будет самым счастливым человеком в этом мире. Но на деле волной печали вас может откинуть прямо с пляжа на больничную койку. На российском юге радости отдыхающих угрожают кишечные инфекции — ротавирусы, сальмонеллы, энтеровирусы, кишечная палочка и другие.

Вероятнее всего их можно подцепить на городских пляжах. Всё потому, что туда попадает вода из плохо очищенных коммунальных стоков и даже мусор со свалок. И в этом коктейле купаются люди, которые нередко добавляют ингредиентов от себя — каждый брошенный фантик не делает водоём чище.

Самые опасные пляжи в плане ротавируса — в Севастополе, Ялте, Туапсе и Сочи. Но риск заражения кишечными инфекциями, по мнению экспертов, есть на любом море.

Опасные воды

Они встречаются почти во всей России.

Во время шторма в Анапе и под Новороссийском, например, образуется тягун. При нём набежавшая на берег вода уходит неравномерно, поэтому появляется русло с обратным потоком, который может затянуть человека, не позволив выбраться.

Ещё одна опасность — сильные подводные течения, с которыми могут не справиться даже самые опытные пловцы. Но в такие места люди продолжают ехать — они манят красотой. Например, в Суджук в Новороссийске. С 2016 по 2020 год на переходе к нему погибло 20 человек.

А некоторые водоёмы могут быть загрязнены, но уже не отходами, а ядовитыми веществами. Чаще это опасность озёр и рек, а не морей. И вы не поверите, но в эту группу входит озеро Байкал. Оно постепенно затягивается водорослью спирогирой — в 2019 году количество бактерий, вырабатывающих токсины в озере, достигло предельных концентраций. К тому же в Байкал сливается грязная вода, содержащая нефть.

Ещё одно опасное озеро — Бросно в Тверской области. На его дне идёт гниение с выделениями сероводорода. А на Камчатке лучше близко не подходить к озеру Троицкому, хотя оно очень красивое. Но в невероятно голубой воде содержатся высокие концентрации серы, соляной и плавиковой кислот — их испарения могут привести к тяжёлому отравлению.

Среди рек уверенности не вызывают Обь и Волга (лидеры рейтинга самых грязных), Амур, Нева, Северная Двина, Днепр и Енисей.

Вулканы, горы и землетрясения

На Дальнем Востоке активна большая часть вулканов. Самые опасные — камчатский Шивелуч и Авачинский. Восхождение на гору тоже дело небезопасное, особенно если она заснеженная.

Есть свежая информация о сейсмической активности региона от камчатского подразделения МЧС. Согласно ей, сохраняется повышенная активность вулканов Шивелуч и Безымянный и риски для полётов местных авиалиний.

Камчатка, по мнению экспертов, один из самых «рисковых» регионов России — из-за восхождений на вулканы, полётов на вертолёте в непогоду и отсутствия опыта у сопровождающего гида.

Дороги

При автопутешествиях по России не стоит надеяться, что весь маршрут пройдёт гладко. Проблемы с дорогами никуда не делись. К тому же их состояние сильно ухудшилось в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Якутии и Красноярском крае.

Но есть места, где чаще всего случаются страшные ДТП. По данным страховой компании «Согласие» за 2021 год, самые опасные — в Брянской и Иркутской области, а также в Вологде, Калуге и Самаре.

Дикие животные

Встреча с ними не исключена в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Например, медведь в опасной близости может появиться в Сибири и на Урале, особенно в глухих зарослях, буреломах, тайге. А в открытых и полуоткрытых зонах — в горах, тундре, степях — волк.

Также можно увидеть кабана, снежного барса (на Алтае), рысь и лося. Причём не всех в пешем путешествии. Кабаны и лоси, например, могут выйти на дорогу, и это грозит последствиями, даже если вы закрыты в машине. Самые опасные участки — междугородные трассы и дороги в сельской местности. Например, на пути миграции лосей находится участок трассы М-3 в Калужской области.

В европейской части России, в южной и юго-западной Сибири есть гадюки.

Лисы, барсуки, суслики и ежи своим укусом могут заразить бешенством и другими опасными заболеваниями. Придётся менять маршрут путешествия и ехать в больницу.

Клещи

Попасться этому насекомому можно, и не уезжая из своего города. Особенно опасны они на Алтае, в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Активность мелких вредителей отражена на карте Роспотребнадзора. Каждый выход на природу — риск. К тому же они ещё и не так просты, как принято думать.

Страшнее всего не укус клеща, а его возможные последствия. Эти насекомые — переносчики тяжёлых инфекций. Клещевой энцефалит и боррелиоз поражают нервную систему.

Для защиты в 3 приёма делают прививку, но если не успели, выход есть — экстренная вакцинация.