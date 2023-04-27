Где провести летние отпуска

Большая часть соотечественников проведет летние отпуска внутри страны.

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Это показал опрос портала Superjob.ru.

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За границу в этом году собираются лишь 4% россиян.

Курортный сезон под звуки канонады

Недавно порадовали российских туристов авиакомпании Шри-Ланки, Эмиратов и Саудовской Аравии, объявив, что оплатить полет можно будет с карт, выпущенных в России, и российские самолеты станут принимать и отправлять беспрепятственно. Вот только цены на авиаперелеты в эти гостеприимные страны кусаются и позволить себе отдых в Эмиратах или Шри-Ланке все-таки могут лишь россияне с достатком выше среднего. Семидневные туры на лето с авиаперелетом туда можно найти по цене от 150-160 тыс. рублей.

Традиционно наши люди выбирали более бюджетную Турцию и Крым. Но в этом году в Турцию многие боятся ехать из-за землетрясений. Страну все еще продолжает трясти. Объем продаж туров в Турцию сократился, но она по-прежнему занимает первое место по популярности у россиян — это примерно 30% от общего объема проданных туров за границу.

А в Крым отпускники боятся ехать из-за угрозы попасть под обстрел украинских ракет или беспилотников. Россияне осторожно осваивают курортную зону Керченского полуострова, где поспокойнее. К тому же там совсем рядом пляжи Азовского и Черного морей. Вот только мест и подходящей для отпускников инфраструктуры там мало. Что остается?

Жадность не знает границ

Остаются Сочи и иные курортные жемчужины черноморского побережья.

Но... По данным туроператоров, на фоне военной угрозы Крыму летний отдых в Сочи подорожал уже на 30%, особенно в люксовых четырех- и пятизвездочных отелях. И это еще при раннем бронировании! А чем дальше в лес, тем толще партизаны: цены и не думают снижать. Зачем? «Ведь людям некуда деваться, можно срубить бабла!» - потирают руки жадные отельеры и арендодатели. Давайте посмотрим, во сколько обойдется недельный отдых на двоих в Сочи. Путевка в приличные четырехзвездочные отели Адлера, Имеретинки и Сочи в низкий сезон стоит около 50 тыс. Летом ценник на аналогичные туры стартует с 70 тыс. рублей. В трехзвездочных, конечно же, дешевле: за семь дней отдыха придется заплатить от 14 тыс., но летом сумма значительно возрастет - до 45 тыс. и выше. Дешевле обойдутся квартиры: если заранее позаботиться, можно снять и за 2500 в сутки. Правда, такие варианты надо поискать.

Нелишне помнить, что в Адлере в этом курортном сезоне остается единственный работающий на черноморском побережье аэропорт. Значит, этим летом в Сочи будет особенно много народу. А там и в лучшие-то годы на пляже сложно было найти место, чтобы постелить себе полотенце.

Страна души

В поисках моря россияне традиционно направляются в Абхазию, но отельеры и там подняли цены: от 30 до 40 тыс. рублей в пансионате с питанием на неделю в июне. Но можно сэкономить, отказавшись от питания. Обычно в частных пансионатах и гостевых домах есть кухни, где отдыхающие могут готовить себе сами. Питаться в кафе каждый день тоже выйдет дороговато.

Страна души, как называют Абхазию, привлекает отсутствием языкового барьера и необходимости оформлять загранпаспорт и менять валюту, чистым морем и удивительными природными достопримечательностями. И чем дальше от российской границы по направлению к Восточной Абхазии, тем просторнее будет на пляжах и ниже цены в отелях и кафе. А отталкивает она полным отсутствием сервиса.

На родину Чебурашки

Кисловодск в рекламе не нуждается - сюда еще с советских времен стремились попасть отдыхающие. Но фильм «Чебурашка», лидер проката, снимавшийся в городе, добавил ему популярности.

Санатории в Кисловодске предлагают цены на двоих за 7 ночей от 39 до 88 тыс. рублей. Дороговато, но если вам не так важны оздоровительные и медицинские процедуры, то можно поискать на сайтах квартиры и комнаты в аренду. Это выйдет гораздо дешевле.

Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Минеральные Воды связывают друг с другом дешевые и быстрые электрички и доступный автомобильный общественный транспорт. Так что там есть где погулять и что посмотреть.

Мир новостей

Только самолетом можно долететь!

Если раньше у туристов, выбравших Калининград, был выбор - ехать поездом, машиной или лететь, - то теперь из-за козней соседней прибалтийской страны попасть в российский анклав можно только самолетом. Стоимость билета в Калининград из Москвы - от 6 тыс. рублей (в высокий сезон может повыситься), из Санкт-Петербурга - от 8,5 тыс. Паромы, которые курсируют сейчас в Калининград по Балтийскому морю, предназначены только для грузоперевозок. Может быть, в ближайшие годы пассажирские паромы тоже появятся, но пока их нет.

В Калининграде зато не такие «золотые» гостиницы, как на черноморском побережье. Можно найти хостел по цене от 800 рублей в сутки с человека или гостиницу по цене от 4 тыс. рублей.

В Калининграде столько достопримечательностей, памятников и красивых зданий, что за несколько дней не успеете обойти, даже если не выезжать из города. И они все прибавляются!

Алтай дорогой из-за отсутствия транспорта

Горный Алтай манит многих туристов своей мистической красотой и первозданной природой. Но добраться туда, если у вас нет своей машины, непросто - с 2022 года билеты на самолеты и поезда подорожали. Есть поезда до Бийска, Новосибирска и Барнаула. Билеты из Москвы до Бийска стоят от 12,3 тыс. рублей (купе), их быстро разбирают, а поезд ходит только по четным числам. Билеты до Новосибирска из столицы стоят дешевле (от 5,5 тыс. в плацкарте), а поездов намного больше. Плюс еще от железнодорожного вокзала нужно будет брать такси, чтобы добраться до выбранного санатория или иного места отдыха на Алтае. Также в летний сезон организуют трансфер автобусами или маршрутками. Самолетом из европейской части России можно долететь до Новосибирска, Барнаула или Горно-Алтайска. Билеты из Москвы и обратно стоят 9-12 тыс. рублей, летом - дороже на 3-4 тыс. Затем вам нужно ехать на автобусе или автомобиле до базы отдыха. Регулярное автобусное сообщение налажено из Бийска, Горно-Алтайска, Барнаула, Новосибирска. Отдыхать едут чаще всего в поселки Ая и Чемал. Что посмотреть? Чуйский тракт, Телецкое озеро, Улаганские озера, перевал Ачик, Марсианские горы и другие красоты природы.

Карельские петроглифы по сходной цене

Летом 2023 года в петрозаводский аэропорт Бесовец можно добраться из Москвы самолетом от 7 тыс. рублей. Перелет длится чуть более полутора часов. На поезде ехать дольше - 16-20 часов, а билеты обойдутся в 2-4 тыс. рублей.

Дешевле, конечно, ехать на своей машине. Но личный транспорт есть не у всех. Из Санкт-Петербурга в Карелию удобнее добираться на поезде. Цены на «Ласточку» начинаются от 1300 рублей за сидячее место, на фирменный поезд «Арктика» - 1400 рублей в плацкарте и от 2300 рублей в купе. Дорога занимает 5-7 часов. Кроме того, из Питера в Петрозаводск ездят междугородные автобусы.

Цены на номера в отеле в Петрозаводске стартуют от 4500 рублей. Музей деревянного зодчества «Кижи», мраморный карьер «Рускеала», Соловки, Валаам, петроглифы на берегах карельских озер, зоопарки, прогулки по лесам и сплавы на байдарках - в Карелии полно мест для семейного отдыха, в том числе для отдыха с детьми. Цены на экскурсии из Петрозаводска разные. Этим летом поездки к святым местам типа Валаама стоят от 4 до 10 тыс. рублей.