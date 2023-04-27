Правила этикета в Сочи, которые регулярно нарушают туристы

Ежегодно тысячи туристов съезжаются на побережье Черного моря в поисках качественного курортного отдыха. Однако они забывают о том, что даже в приморских городах нужно соблюдать некоторые правила этикета. Те, кто о них не знают, могут подвергаться осуждению местных жителей.

Фото: Unsplash Unsplash

О том, какие правила этикета нужно соблюдать в Сочи, — в материале “Рамблера”.

Купальники в городе

Жители Сочи регулярно возмущаются тому, как туристы одеваются в городской черте. По их словам, им неприятно смотреть на отдыхающих, которые гуляют по городу в купальниках и плавках. Они просят туристов надевать туники или шорты по дороге с пляжа, так как Сочи — крупный город, хоть и курортный.

Возмущения о цене

Сочи — действительно недешевый город и не секрет, что в курортный сезон цены на товары и услуги значительно повышаются. Местные жители просят туристов не возмущаться им в лицо о дороговизне товаров и услуг, так как они делают это вынужденно. Стоит помнить, что курортные города зарабатывают на туристах исключительно в сезон каникул, отсюда и появляются высокие цены.

Мусор на природе