10 мест, которые нужно посетить в Удмуртии

Удмуртия едва ли может похвастаться развитой туристической инфраструктурой: как и во многих других индустриальных регионах, большое внимание здесь уделяется развитию промышленности.

Фото: Alexxx Malev/Flickr Alexxx Malev/Flickr

Однако удачное географическое положение и богатая история позволяют гостям республики найти здесь как старинные дореволюционные достопримечательности, так и уникальные места, о которых рассказывают в народных былинах.

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Главный зоопарк Удмуртии

Многим кажется, что Ижевск – едва ли то место, где может быть расположен большой зоопарк. Но это ошибка: Ижевский государственный зоопарк занимает 11 га территории, на которой проживают более 700 особей 200 видов животных. Есть здесь даже свой океанариум, а в вольерах можно встретить редчайших краснокнижных животных.

Михайловский собор в Ижевске

РИА "ФедералПресс"

Один из уникальных объектов города. Храм Архистратига Михаила был построен в 1784 году, но, увы, пал жертвой церковных репрессий 1937 года. Собор был разрушен до основания, но вновь воссоздан в 2007 году по фотографиям дореволюционных лет. Сохранилась даже часть некрополя жертв Гражданской войны – сейчас он частично вписан в композицию восстановленного храма. Отметим, что в храме все также проходят службы, а потому это не просто музей, здесь вас могут попросить соблюдать правила, обязательные для посещения церкви.

Музейно-выставочный комплекс им. Калашникова

Если вы хотите прикоснуться к богатой истории Ижевска, то просто не можете не посетить музей оружейного производства – это неразрывно связанные вещи. Он посвящен не только оружию, но и главным вехам жизни гениального конструктора, изменившего историю мировых войн. В музее постоянно меняются экспозиции. И есть сектор с боевыми и пневматическими изделиями, где у вас будет возможность взять результаты труда Калашникова в собственные руки.

Национальный парк Нечкинский

Одно из самых известных мест в Удмуртии – уникальный природный комплекс в бассейне Камы, созданный для сохранения и изучения богатой флоры и фауны края. Это место богато пышными лесами, минеральными источниками и, конечно же, незабываемыми видами. Зимой здесь можно посетить популярный горнолыжный курорт «Нечкино», у подножья которого размещена база отдыха.

Зуевы Ключи

Хотели бы почувствовать вкус настоящей сказки? В самом прямом смысле слова: Зуевы Ключи – Гремячий и Святой – это те самые два родника с «мертвой» и «живой» водами, воспетые в былинах. Вода Гремячего ключа заживляет раны, а прохлада Святого ключа дает сил. Хотите проверить? Для этого придется совершить небольшое путешествие: родники находятся в 170 км от Ижевска, но добраться до них сравнительно легко.

Город Сарапул

РИА "ФедералПресс"

Странно выделять целый город в качестве достопримечательности, но в данном случае именно это сделать необходимо. В Сарапуле есть, что посмотреть: здесь вы найдете музей истории и культуры Среднего Прикамья со множеством экспонатов, увидите знаменитую 130-летнюю наблюдательную вышку. Сравнительно недавно здесь получила вторую жизнь реконструированная набережная Камы, впечатления от прогулки по которой останутся надолго.

Этноцентр «Шаман парк»

Историко-культурный комплекс рядом с селом Бураново – именно отсюда родом знаменитые по «Евровидению» «Бурановские бабушки». Он посвящен богатой истории шаманизма в Удмуртии. Здесь вы сможете посетить бурятские юрты, старинные куалы – молельные дома, встретиться с верблюдами, научиться бить в бубен и играть на варгане. И, разумеется, узнать удивительные вещи о традициях коренных народов этой богатой земли.

Гора Байгурезь

Ее называют не иначе как «Олимпом древних удмуртов». Располагается она на берегу Чепцы, и свою славу обрела благодаря крайне необычному виду: с одной стороны это пологий холм, с другой – почти вертикальный обрыв, под которым течет река. Из-за «фотогентичности» и потрясающих видов с 50-метровой горы поток туристов сюда не прерывается в любое время года. 22 июня здесь ежегодно проходит местное соревнование – забег вверх по горе с рюмкой кумышки, в нем может принять участие любой желающий. С напитком в руке, не расплескав его, нужно взбежать наверх и там употребить. Говорят, что загаданное в этот момент желание обязательно исполнится.

Усадьба Тол Бабая

РИА "ФедералПресс"

Знали ли вы о том, что в Удмуртии есть свой собственный Дед Мороз? Правда, зовут его иначе – Тол Бабай, и дом его не в Великом Устюге, а в поселке Шаркан. Там, в своей усадьбе он живет вместе с внучкой Лымыныл и другими сказочными персонажами. Если приехать к нему в гости, особенно зимой, то можно посетить множество аттракционов, мастер-классов, прокатиться на санях и отведать необычные блюда и сладости местной кухни.

Музей Ижевского автозавода