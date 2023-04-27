5 причин посетить музей в Нижнем Архызе

Оружие из погребения знатного воина, сабля с отделкой из кожи ската, китайские шелка — все эти экспонаты помогут понять, как тысячу лет назад жили, воевали и торговали жители загадочной Древней Алании.

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— При слове «музей» туристы, как правило, начинают зевать, я это неоднократно наблюдала. Но стоит им попасть в наш маленький мир Древней Алании, как все меняется. Интерес к аланам, их быту и истории появляется даже у тех, кто никогда не слышал об этом народе, — рассказывает заведующая отделом аланской культуры Зеленчукского краеведческого музея в Карачаево-Черкесии, художник-реставратор Виктория Городовая.

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Музей в Нижнем Архызе и правда маленький — всего 75 квадратных метров. Зато обладает богатейшей коллекцией древностей периода расцвета аланской культуры VII—XII веков. Кроме того, в экспозиции представлены артефакты кобанской, скифской и сарматской культур — всего более 10 тысяч экспонатов. Все это богатство принадлежит двум учреждениям — Зеленчукскому районному краеведческому музею и Музею историко-культурного наследия Специальной астрофизической обсерватории РАН и Нижнего Архыза. Они объединили свои коллекции в одном здании — к большому удовольствию туристов, которые приезжают посмотреть на мощные телескопы, древнейшие христианские храмы и коллекцию археологических находок Архызского городища.

— Уникальность коллекции отмечают все исследователи, приезжающие к нам, — говорят в музее. — Действительно, по нашим экспонатам можно отследить историю алан, проживавших на этой территории, понять, как они жили и воевали, во что верили, что ценили, чего боялись.

Лук и стрелы знатного воина

«Это Кавказ»

— Аланы хоронили умерших по особому погребальному обряду. В скальных нишах они помещали тело человека и все, что его сопровождало в жизни. Если это воин, то обмундирование и оружие, если женщина — то украшения, рукоделие. Плотно замуровывали вход или закрывали его тяжелой плитой. Внутри образовывался особый микроклимат, практически стерильный за счет сухого высокогорного воздуха. Там фактически не было влажности, поэтому все содержимое могилы, как правило, сохранялось. Естественно, если бы могилы были в земле, то ни текстиль, ни кожа не сохранились бы в том виде, в котором мы их имеем здесь.

— Одно такое захоронение нашли братья Варченко. По погребальному инвентарю можно определить уровень жизни и статус умершего. В данном случае это был знатный человек, возможно полководец. Об этом можно судить по этому композитному — то есть сделанному из разных пород дерева луку. Сохранилась даже тетива из крученной по диагонали сыромятной кожи. Находка датируется VIII веком нашей эры, — рассказывает Виктория Городовая.

В том же захоронении нашли и колчан. Его основа деревянная, обтянутая кожей. Здесь же найдена 21 стрела. Рядовому воину столько не складывали в могилу. Стрелы тогда экономили, собирали после боя. На дне колчана родовое клеймо владельца.

Сабля с рукоятью из кожи морского ската

«Это Кавказ»

— Этот экспонат примечателен своей экзотической обработкой. Пупырчатая за счет зерни поверхность рукояти обтянута белой кожей морского ската. Такая сабля не скользит, ее сложнее выбить из рук. Не всем подобное оружие было по карману. Ножны деревянные, обтянутые кожей. Сложно сказать, как эта сабля попала на Кавказ. Может, это был дипломатический дар, или боевой трофей, или дорогостоящая покупка. Там, где проходил Великий Шелковый путь, могли появится самые неожиданные вещи и предметы, нехарактерные для данной местности, — рассказывает сотрудник музея.

Шелка из Китая и Византии

«Это Кавказ»

— Великий Шелковый путь проходил через Персию, но персы начинают воевать то с арабами, то с Византией, и караваны ищут обходные пути. Один из них — северный — вел через наши горы. Многие караваны расплачивались на таможне шелком. За счет этого огромное количество шелковых тканей оседает в наших краях. В могильниках чудом сохранились шелка, датированные VII—XII веками н.э. Причем можно определить, из какой страны привезен материал. К примеру, китайский шелк более рыхлый, а византийский — более плотный и окрашен более качественно, что позволило ткани до сих пор сохранить свой цвет. Фунт шелка стоил тогда дороже, чем фунт золота. Но в Алании даже средний класс мог позволить себе если не одежду из шелка, то хотя бы детали: нагрудный карман или окантовку на рукавах, — говорит Виктория Городовая. — Не каждый крупный музей, даже на западе, может похвастаться настолько хорошо сохранившейся коллекцией шелка, которая впечатляет исследователей. Здесь выставлена малая часть того, что есть в нашем музее.

Фрагмент позвоночника, пробитого бронебойной стрелой

«Это Кавказ»

Аланы прекрасно обрабатывали металл и изготавливали из него как украшения, так и оружие. Стрелы и лук — одно из основных видов оружия, распространенных в Древней Алании. В Архызском городище был найден фрагмент позвоночника мужчины, из которого торчит наконечник бронебойной стрелы. Видно, что выстрел наповал убил человека, попав ему в поясничный отдел позвоночника.

Аланский костюм

«Это Кавказ»

Неизменный интерес посетителей вызывают и реконструированные костюмы алан, представленные в музее.