Как пройдут майские праздники в Хабаровском крае

В предстоящие майские праздники хабаровчан ожидают открытие велосезона, пешие походы, рыбалка, сплавы и ярмарки. Где и как интересно провести время – узнал «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

По информации регионального министерства туризма, в субботу на арене «Ерофей» закроют ледовый сезон массовым катанием под живую музыку популярной кавер-группы. А 30 апреля жителей и гостей города приглашают уже на открытие летнего велосезона (8+). Велосипедисты колонной проедут в сторону Сопки двух братьев.

Также в предстоящие выходные в Хабаровске состоится фестиваль-ярмарка «АмурФест.Весна», в которой примут участие местные предприниматели и производители. В рамках мероприятия пройдут различные мастер-классы, выступления творческих коллективов, квесты и акции.

В этот период начинает цвести багульник, на фоне которого можно сделать уникальные фото и прогуляться на свежем воздухе во время похода на Воронеж (6+) 30 апреля. Протяженность маршрута составляет пять километров, продолжительность прогулки – шесть часов с учетом дороги. На обратном пути состоится заезд на башню Инфиделя, откуда открывается красивый вид на Амурский мост.

Кроме того, в мае в регионе стартует сезон водного туризма. Желающих приглашают на рыбалку на реке Сукпай (8+). В рамках тура будут организованы походная баня и вечерние посиделки у костра.