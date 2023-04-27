В 2022 году Ульяновскую область посетили 505 тысяч туристов

Чаще всего путешественники приезжали в регион в июле и декабре.

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В 2022 году в Ульяновской области побывали 505 тысяч туристов. При этом 409 тысяч из них останавливались в отелях и гостиницах региона, а 96 тысяч приезжали на один день, чтобы попасть на экскурсии. Об этом сообщили в региональном Агентстве по туризму.

Отмечается, что чаще всего путешественники приезжали в регион в декабре, когда турпоток составил 59,5% от общего количества прибывших, а также в июле с показателем 53,9%.

Стоит отметить, что наибольшее количество туристов отправлялись в Ульяновскую область из соседних регионов, среди которых Татарстан, Самарская область, Петербург и Москва.