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27 минут назад

В 2022 году Ульяновскую область посетили 505 тысяч туристов

runews24.ru

Чаще всего путешественники приезжали в регион в июле и декабре.

В 2022 году Ульяновскую область посетили 505 тысяч туристов
Фото: runews24.rurunews24.ru

В 2022 году в Ульяновской области побывали 505 тысяч туристов. При этом 409 тысяч из них останавливались в отелях и гостиницах региона, а 96 тысяч приезжали на один день, чтобы попасть на экскурсии. Об этом сообщили в региональном Агентстве по туризму.

Отмечается, что чаще всего путешественники приезжали в регион в декабре, когда турпоток составил 59,5% от общего количества прибывших, а также в июле с показателем 53,9%.

Стоит отметить, что наибольшее количество туристов отправлялись в Ульяновскую область из соседних регионов, среди которых Татарстан, Самарская область, Петербург и Москва.

При этом совокупный объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма, по итогам прошлого года составил порядка 6,5 млрд рублей.

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