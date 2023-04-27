«Жаль потраченных денег»: россиянка об отдыхе в Подмосковье

«Поехали, конечно, из-за спа-комплекса, о котором наслышаны от друзей, туда входит 10 бассейнов и 16 термальных комнат, — пояснила она. — Звучит все прекрасно, и такой отдых стоил бы своих денег, если бы все было именно так, как написано в рекламных буклетах отеля».