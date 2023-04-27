6 смертельных опасностей в путешествиях по России

Долгожданные длинные выходные или отпуск, хорошая погода, прекрасное настроение — всё сложилось и вы решили исследовать новые уголки России?

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Чемоданы собраны, маршрут построен, но подготовились ли вы к возможным опасностям в своём увлекательном путешествии?

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Стоит проверить, нет ли на маршруте смертельных опасностей: от активных вулканов до диких животных. Крокодилы и бегемоты встретятся вряд ли, а вот медведи с рысями могут, да и не только их стоит бояться.

«Секрет фирмы» вместе с врачами, экспертами в туристической отрасли и страховыми компаниями разобрался, как уберечься от опасностей и где они вообще вас могут поджидать.

Изнурительные кишечные инфекции

Где: курортные города на юге России

На юге России каждый год летом и дети и взрослые сталкиваются с кишечными инфекциями: ротавирусы, сальмонеллы, энтеровирусы, кишечная палочка и многие другие возбудители становятся причинами массовых обращений в больницы.

По оценкам экологов, самые опасные — городские пляжи, потому что в них попадает вода из плохо очищенных коммунальных стоков. Кроме того, в крупных курортных городах много несанкционированных свалок. Мусор с них тоже попадает в воду.

Ротавирус на море — ситуация практически типичная: пляжи Севастополя, Ялты, Туапсе и Сочи по этому показателю самые опасные.

На юге Крыма ситуация получше. Правда, по мнению опрошенных «Секретом» экспертов, в целом риск заражения кишечными инфекциями будет везде, на какое бы море вы ни отправились: хоть на Чёрное, хоть на Каспийское.

Его слова подтверждают многочисленные пресс-релизы Краснодарского подразделения Роспотребнадзора: к августу постепенно нарастает количество зарегистрированных случаев кишечных инфекций. Если в начале июля их 740 в неделю, то через месяц уже больше 1000. Но групповой или вспышечной заболеваемости нет.

Как сообщила «Секрету» пресс-служба Роспотребнадзора, сейчас ситуация по острым кишечным инфекциям в курортных регионах стабильная. Вспышки заболеваемости не регистрируются. Но в разгар туристического сезона, когда растёт количество обращений в муниципальные больницы, всё же лучше перестраховаться. Особенно родителям с детьми. Ведь от кишечной инфекции ребенок может погибнуть — у детей быстро наступает обезвоживание. А потеря организмом 20–25% воды уже смертельна.

Меры предосторожности, или как обезопасить себя

Оформить страховку с покрытием инфекционных заболеваний: ротавирус в неё тоже включён. Это как минимум поможет быстро вызвать врача и не платить за него.

Сделать ребёнку прививку от ротавируса.

Избегать купания на городских пляжах.

Соблюдать осторожность не только в воде: чаще мыть руки, не есть уличную еду, следить за свежестью продуктов — в жару они портятся быстрее.

Пить только кипячёную и бутилированную воду.

Внимательно собирать аптечку: взять с собой абсорбенты, они связывают и выводят токсины.

Памятка Роспотребнадзора по защите от кишечных инфекций

Тщательно готовьте пищу, особенно животную.

Не оставляйте надолго приготовленные блюда — ешьте сразу. Особенно это важно для детской пищи. Если убираете на хранение, максимально защищайте от животных и насекомых.

Вчерашние (и позавчерашние) блюда грейте так, чтобы внутри они достигали температуры в 70 °С.

Избегайте контакта между сырыми и приготовленными продуктами: бактерии с первых легко перейдут на вторые. Не режьте, например, хлеб на доске, где только что было мясо. И общий нож для них использовать не стоит.

Чаще мойте руки — особенно после посещения туалетов, приготовления еды, общения с животными.

Используйте чистую воду. Если сомневаетесь в её качестве, прокипятите.

Дикие животные

Где: Сибирь, Урал, Дальний Восток

Любителям путешествовать на природу стоит задуматься о рисках встречи с диким животным. Во-первых, с медведем: очень высокая вероятность на него наткнуться в Сибири и на Урале, особенно в глухих зарослях, буреломах, тайге.

Летом 2021 года жертвой встречи с медведем в парке «Ергаки» (Красноярский край) стал подросток (он погиб), а позже — группа из четырёх туристов (один человек погиб). В августе 2022 года медведь напал на мужчину на Урале. В том же месяце — в Камчатском крае. Там вообще обитает крупная популяция бурого медведя.

Во-вторых, опасность представляют волки. В отличие от медведей, они обитают в открытых и полуоткрытых зонах — в горах, тундре, степях. Встречи с ними тоже редко проходят удачно: в Дагестане волк напал на игравших в футбол мальчиков и утащил одного. Как вы понимаете, ребёнка не спасли. А в Пермском крае жители деревни страдают от живущей рядом стаи волков, которая задрала уже не одну собаку.

Кроме этого, в походах можно натолкнуться на кабана, снежного барса (на Алтае), рысь, лося. Кабаны и лоси опасны не только для пешеходов, но и для автомобилистов: эти животные нередко выходят на дорогу, и столкновение с ними становится смертельным для человека. Самые опасные участки — междугородные трассы и дороги в сельской местности, как говорит Минтранс. Например, на пути миграции лосей находится участок трассы М-3 в Калужской области. И это ещё не все животные

При этом, как добавляет терапевт Сергей Лопатин, лучше не контактировать с любыми дикими животными. Переносчиками бешенства и других опасных заболеваний могут выступать и лисы, и барсуки, суслики и даже ежи. Так что при укусе следует сразу же обратиться в больницу. А чтобы снизить риск потери огромных сумм денег и просто получить более оперативную помощь, стоит использовать страховку.

Меры предосторожности, или как обезопасить себя

Стараться не сходить с туристических троп.

Передвигаться крупной группой — так больше рисков спастись.

Брать с собой спреи, отпугивающие диких животных, — например, «Контроль-АС». Их используют как перцовый баллончик, направляя на агрессора.

Приобрести страховку путешественника — хватит базовой версии.

Памятка от МЧС, как избежать встречи с медведем и угрозы от него:

Пойте, громко разговаривайте в лесу, привяжите к рюкзаку колокольчик — шумом дайте зверю понять, что вы здесь — он уйдёт.

Ходите группой, не удаляйтесь сильно от палатки и костра.

Не устраивайте свалки на привалах, не оставляйте пищу в палатке: медведи это очень любят и идут на запах.

Обходите стороной останки животных — это может быть добычей медведя.

Не подходите к животным близко, особенно к медвежатам.

При виде медведя остановитесь, попытайтесь тихо уйти, если он вас не заметил. Не бегите — он всё равно бегает быстрее.

Если медведь вас увидел, создайте шум и угрожающий вид. Но ничего в него не бросайте — это спровоцирует нападение.

Клещи

Где: по всей России, но особенно на Алтае, в целом в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке

Как только сходит снег, просыпаются клещи, поджидающие любителей отдыхать на природе. Они встречаются не только в лесах, но и в парках, и даже на дачных участках. Пик их активности наступает в мае — июне.

Опасность клещей в том, что они переносят тяжёлые инфекции, в первую очередь это клещевой энцефалит и лайм-боррелиоз, которые поражают нервную систему. А на Горном Алтае — сибирский клещевой тиф. Более редкие инфекции — туляремия, моноцитарный эрлихоз человека, ку-лихорадка и другие. Порой один клещ переносит сразу несколько болезней.

На сайте Роспотребнадзора ежегодно появляется свежая карта , где отражается активность клещей в регионах России. Самые опасные части страны — Сибирский федеральный округ, Дальневосточный и Уральский. Центральный округ довольно «чист», не считая Ярославскую область.

Также на сайте Роспотребнадзора есть свежий перечень территорий, опасных по клещевому энцефалиту.

Меры предосторожности, или как обезопасить себя

Сделать страховку от клеща: тогда в больнице пострадавшему бесплатно введут иммуноглобулин от энцефалита и исследуют клеща на 2–4 инфекции.

Выбирать для путешествия регионы, где риски встретить клеща ниже: ориентироваться для этого на карту Роспотребнадзора.

Использовать репелленты (средства от насекомых) — обрабатывать ими и тело, и одежду.

Надевать закрытую одежду — с длинными рукавами и штанами в пол, с резинками, а также обувь с высоким голенищем.

Выбирайте светлые ткани: на них проще увидеть темного клеща.

Не лежать на траве, газонах, лесных лужайках.

После прогулок на природе внимательно осматривать тело.

Поставить прививку от клещевого энцефалита.

Дороги

Где: да чуть ли не везде

При путешествиях по домашнему региону или в соседний часто самым удобным транспортом становится автомобиль. Это значит, что придётся проявить осторожность на всём маршруте и изучить, нет ли на нём особо рискованных участков.

В 2021 году страховая компания «Согласие» назвала самыми опасными дороги Брянской и Иркутской областей — там чаще всего происходили ДТП, после которых автомобили уже не подлежали восстановлению. В топ-5 также вошли Волга, Калуга и Самара. А по данным МВД за январь — сентябрь 2022 года, самые тяжёлые последствия в ДТП в Чечне, Кабардино-Балкарии и Забайкальском крае.

Состояние дорог сильно ухудшилось в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Якутии, Красноярском крае. Но страшные новости и статистику по ДТП можно встретить и в других регионах. Например, по данным ГИБДД в Самарской области, 40% жертв ДТП (122 человека) погибли на дорогах федерального значения, 34% — на региональных трассах.

Самой опасной в 2022 году стала трасса М-5 «Урал», а также А-300 «Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном». Единого сервиса проверки опасных дорог сейчас нет — раньше существовала «Карта жизни». Поэтому единственный способ проверки перед поездкой — пробивать в открытых источниках информацию о том, нет ли данных о ДТП и рисках (например, дорожные работы, ямы и так далее) на вашем маршруте.

Если есть сомнения в безопасности выбранного пути, пресс-служба Роспотребнадзора советует задавать вопросы в региональные органы власти и в «Автодор». А Владимир Ровняго, основатель сети туристических агентств «Солнцетур», напоминает о прохождении техосмотра перед путешествием, внимании к ПДД и повышенной осторожности при движении по незнакомой местности.

Меры предосторожности, или как обезопасить себя

Посмотреть состояние дорог на выстроенном маршруте: хотя бы статистику по ДТП, какие-то временные ограничения и опасности — на региональных сайтах МЧС, «Автодора».

Проверить путь на «Яндекс.Картах» — они научились определять плохие дороги и исключать из маршрута. То же умеет навигатор от 2ГИС.

Убедиться, что страховка ОСАГО действует. По необходимости сделать каско или ДСАГО — нужен, если максимальной выплаты по ОСАГО не хватит для покрытия убытков.

Опасные воды

Где: да чуть ли не везде

Ротавирус и кишечная палочка — не единственные риски, с которыми путешественники могут столкнуться в водоёмах. И если инфекции носят сезонный характер, то другие опасности часто актуальны весь год.

Во-первых, это сильные подводные течения, создающие угрозу жизни и здоровью даже опытному пловцу. Такая зона — «остров» Суджук в Цемесской бухте Новороссийска. Это низкая каменистая коса, тропу к которой сопровождают сильные подводные течения, а порой и нагонная волна (мини-цунами, приходит неожиданно и задерживается под силой ветра). Суджук нравится туристам из-за пейзажей, многие на него отправляются ради красивых фото, но в итоге забирать незадачливых путешественников приходится спасателям. А кого-то и вовсе спасти не удаётся: с 2016 по 2020 год на переходе к «острову» погибли 20 человек.

Другая зона опасного течения — в Анапе и под Новороссийском: здесь в шторм образуется тягун — набежавшая на берег вода уходит неравномерно, поэтому появляется русло с обратным потоком. Он затягивает человека глубже и не даёт освободиться. Попасть в тягун можно даже на глубине в полметра.

Периодически в Анапе появляются краткосрочные запреты на купание из-за шторма и донного течения. Как поясняют опрошенные «Секретом» эксперты, такие популярные туристические направления, как Краснодарский край, Крым, достаточно безопасны, но не абсолютно. Во-вторых, некоторые водоёмы могут быть загрязнены ядовитыми веществами. Это чаще касается озёр и рек, чем морей, поэтому больше опасно для путешественников, исследующих дикие уголки страны.

Один из таких водоёмов — озеро Байкал, уже давно далеко не самое чистое. Год за годом оно затягивается водорослью спирогирой, которая возникает в тёплых стоячих водах. В 2019 году количество бактерий, вырабатывающих токсины в озере, достигло предельных концентраций. Также в Байкал сливается грязная вода, содержащая нефть.

В числе других опасных водоёмов России также находятся озеро Бросно (Тверская область), на дне которого происходят процессы гниения с выделениями сероводорода.

На Камчатке туристов привлекает озеро Троицкое невероятного голубого цвета, но рядом с ним даже долго гулять опасно. В воде содержатся высокие концентрации серы, соляной и плавиковой кислот. Испарения могут привести к тяжёлому отравлению.

Реки в России тоже чистотой не отличаются. Причём, как показывает ежегодный доклад Минприроды , из года в год список самых грязных рек практически не меняется. Лидеры этого рейтинга — Обь и Волга. В них можно собрать почти всю таблицу Менделеева. Проблема и в близко расположенных заводах с плохими очистными сооружениями, и в канализационных стоках. Также в числе особо загрязнённых рек находятся Амур, Нева, Северная Двина, Днепр и Енисей.

Меры предосторожности, или как обезопасить себя

Не купаться в городских водоёмах, в том числе в реках, особенно если нет знака, разрешающего купание.

При путешествиях в отдалённые уголки страны к малоизвестным водоёмам проверять уровень их загрязнённости. Если нет уверенности в своих навыках пловца, не заходить в непроверенные водоёмы, в неспокойное море. И тем более не прыгать в них.

Независимо от уровня плавания не заходить в море в шторм, не заплывать за буйки.

Памятка от МЧС по безопасности на воде:

Почувствовав усталость, не теряйтесь, не пытайтесь быстрее доплыть до берега: расслабьтесь на воде, полежите на спине.

Не пытайтесь бороться с течением: плывите по нему вниз и старайтесь медленно приближаться к берегу.

На диких пляжах выбирайте место для купания с твёрдым песчаным дном с постепенным уклоном.

Никогда не прыгайте в неизвестную воду, особенно если зона не оборудована для купания.

Если в водоёме много водорослей, старайтесь плыть ближе к поверхности воды.

Вулканы, горы и землетрясения

Где: в основном на Дальнем Востоке, Алтае и Кавказе

Дальний Восток отличается уникальной природой, гористой местностью и вулканами, которые привлекают туристов. Но одновременно это и огромная опасность, поскольку большая их часть всё ещё активна. По словам экспертов, обычно на Камчатке извергаются 10% от всех существующих в мире вулканов, одновременно могут быть активны сразу несколько — например, в 2022 году их было три, в 2013 году — целых восемь.

Самые опасные — камчатский Шивелуч и Авачинский: последний находится в 25 км от Петропавловска-Камчатского. В апреле 2023 года камчатское подразделение МЧС опубликовало информацию о сейсмической активности региона. Там указывалось, что сохраняется повышенная активность вулканов Шивелуч и Безымянный, риски для полетов местных авиалиний. Но не только активность вулканов на Дальнем Востоке становится причиной трагедий: само восхождение на гору — уже опасность. Особенно если гора заснеженная.

Так произошло 3 сентября 2022 года: девять человек, отправившиеся покорять Ключевский вулкан, погибли . Погода была хорошая, никаких экстремальных условий. Эксперт говорил , что проблемой могло стать качество снега и даже умение туристов работать в связке. Гибнут даже опытные альпинисты, как в 2019 году на Алтае: семь человек не пережили всход на гору Траверс Металлург из-за лавины. Если при условном отдыхе в Сочи или у озера за городом страховка может быть и не нужна, то при путешествии в горы — обязательна.

Полис страхования путешествующих по России, помимо наличия выбора клиник (частные или государственные), покрывает расходы на покупку лекарств, транспортные расходы, поисково-спасательные расходы. Страховка в горы обычно подразумевает включение опции «альпинизм» или «трекинг», которые и затрагивают несчастные случаи. Если что-то случится, страховая оплатит лечение и транспортировку с места происшествия. Но нужно внимательно смотреть, что именно включено в конкретный полис, какие случаи будут считаться страховыми. Опции отличаются от компании к компании.

Меры предосторожности, или как обезопасить себя

При планировании путешествий на Дальний Восток отслеживать оперативную информацию на региональном портале МЧС: там появляется информация о землетрясениях, уровнях опасности и рисков. В том числе бывают прогнозы и по вулканам, по сходу лавин.

Не путешествовать к вулканам и в горы в целом без гидов. И лучше , чтобы гид был не один. Даже при путешествии «всего на денёк» заучить правила поведения в горах. В том числе в экстренных ситуациях: при сходе лавины, например.

Приобретать страховку путешественника с опцией «альпинизм». Не забудьте собрать аптечку для оказания себе или товарищам первой помощи: хотя бы при вывихах, переломах, ожогах и обморожениях — в зависимости от того, как и какие горы планируете покорять.

Памятка от МЧС по мерам безопасности в горах:

Возьмите с собой тёплые вещи, пауэрбанк или несколько для смартфона, фонарик и средства для разжигания костра.

Выбирайте самый безопасный маршрут, даже если он длиннее.

Определяйте темп движения по самому слабому участнику группы.

Не совершайте переходы ночью и при плохой видимости (туман, дождь и так далее).

Избегайте движения по желобам и склонам, где свободно лежат камни.

Не игнорировать страховку для любых опасных участков.