5 отелей на юге России, которые стоит увидеть

Где провести майские праздники так, чтобы вкусно поесть, надышаться свежим воздухом, увидеть красивые места и отдохнуть любой компанией?

Фото: Unsplash Unsplash

Составили список самых душевных мест от Ростова-на-Дону до Сочи.

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Villa Romanov

Краснодарский край, Темрюкский р-н, станица Голубицкая, Красная, 260

Афиша: Рестораны

Территория комплекса над обрывом Азовского моря выполнена в умиротворяющих сине-белых тонах, поэтому сразу ощущается морской вайб. Развитие проекта привело к тому, что помимо отеля и ресторана здесь появились большой спа-центр с хаммамом, финской сауной и русской баней, два теннисных корта, домик для йоги, винный бутик, бургерная и историко-культурный центр «Русiя» с несколькими тематическими экспозициями. Среди них коллекция классической живописи, картины современных художников, собрание мундиров и головных уборов Русской императорской армии. Но в целом не только «Русiя» напоминает музей — в Villa Romanov каждое помещение изобилует деталями для изучения. Начать отдых, конечно, стоит с выбора номера — можно выбрать панорамный люкс в здании Villa Grand или де-люкс с приватным патио в здании Villa Comfort. Затем отправиться на экскурсию по территории, заглянуть в бургерную «Летающий осел», чтобы попробовать уже ставшие знаменитыми бургеры «Тмутаракань» и «Малый Ахтаниз», котелок мидий в особом соусе с чиабаттой, креветки в темпуре и непременно забронировать столик на вечер в ресторане «Романов». Здесь часто проходят тематические мероприятия, о которых можно узнать из афиши в телеграм-канале заведения и выбрать наиболее интересную дату для приезда.

За ужином вас ждет встреча с авторской интерпретацией блюд разных стран от шеф-повара Дениса Федорова. В основе его меню — использование локальных ингредиентов и полное отсутствие границ между национальными кухнями. Поэтому форшмак здесь приготовлен из черноморской сельди, строганов — из рапана, оладьи из цукини приправлены не только красной, но и щучьей икрой, винегрет подают с килькой, а голландский соус ассистирует рыбным котлетам. На завтрак подают сеты из 5–6 позиций. А еще к любому блюду здесь можно подобрать вино топовых российских производителей — именно из них состоит карта ресторана.

«Кедровый бор»

Республика Адыгея, г. Майкоп, пос. Цветочный, Школьная, 16а

Афиша: Рестораны

Редкая и такая необходимая концепция тихого семейного отдыха воплотилась в горах Адыгеи. Здесь не разрешают включать музыку из колонок (потому что на всей территории фоном играют расслабляющие мелодии), а мангальные зоны предусмотрены только в индивидуальных срубах с отдельной территорией. Зато есть термальные бассейны с минерально-кремниевой водой, которую остужают с 86 до 37 градусов, бювет, детская зона и удивительный ресторан «Лес». Внутри помещения сохранили каждое дерево, произраставшее здесь до строительства «Кедрового бора», на стенах растет мох, и во всем зале изобилуют зеленью кашпо с редкими растениями.

В меню шеф-повар Денис Акимов собрал сочетание блюд европейской и кавказской кухни из отборных ингредиентов. Овощи выращивают в своем хозяйстве, специи привозят из Тбилиси, готовят из них правильную сванскую соль и аджику, а сыры закупают у фермера под Майкопом. Рядом с классикой грузинской кухни соседствуют черкесские халюжи, лилибж, кабардинский и бжедугский щипс и хычины, тесто для которых заготавливают из сыворотки сливочного масла после двухчасового вытапливания. К тесту здесь относятся с особенным уважением, корректируют рецепты и доводят их до идеала, поэтому детские пельмени напоминают те самые, бабушкины, а поесть местные хинкали гости приезжают из Майкопа. Кстати, посетить «Лес», так же как и всю территорию, может любой желающий, независимо от наличия бронирования номеров.

«Уткино Country House»

Ростовская обл., Семикаракорский р-н, хутор Лиманский

Афиша: Рестораны

Место, где органично совместили сервис премиум-класса и единение с природой. На территории площадью 496 га (из них застроены 50) расположились добротные шале с разными категориями номеров, но одинаково стильными и уютными, отдельный дом с детским клубом, где родители могут без опасений оставить ребенка под присмотром квалифицированных нянь, а самим отправиться на релаксирующую программу в спа или банный комплекс. В первом найдутся программы и локации для настоящих ценителей эстетики и ухода за своим телом: соляная комната, хаммам, травяная, финская и русская бани, бассейн и два вида джакузи с минеральной водой под открытым небом — все это на территории 1000 кв.м. Для более ярких ощущений оставьте время и забронируйте банный ритуал. Первая на юге мексиканская парная (или русская — на выбор), индивидуальная территория с купелью, качелями для отдыха и большим чайным домом на берегу лимана — то, чего точно не найти больше ни в одном загородном комплексе.

Для активного отдыха можно выбрать экскурсии, поездки на багги, рыбалку или конную прогулку. В каждом из вариантов вас гарантированно будут сопровождать потрясающие виды на окружающий пейзаж. А вечером, конечно, следует заглянуть в ресторан и попробовать донскую кухню. Кстати, в «Уткино Country House» предлагают большой выбор деликатесов собственного производства. Можно увезти с собой и продлить ощущения от отдыха.

Apparadise Glamping & Spa

Краснодарский край, Северский р-н, станица Смоленская, Красноармейская, 86

Афиша: Рестораны

Новый премиальный глэмпинг вблизи Краснодара (и пока единственный в своем формате) построили в окружении яблоневого сада. 4 гектара леса и 2,5 гектара территории с плодовыми деревьями и виноградом, полное единение с природой, домики и тент-хаусы с индивидуальными гамаками и бочкой фурако на террасе, а еще спа-комплекс площадью 600 кв.м. В качестве досуга гостям предлагают услуги банщиков, программы парения, гвоздестояние, массажи и уходы с отдыхом у камина, рыбалку на озере и просмотры фильма под открытым небом, купание в подогреваемом бассейне с детской зоной, посиделки у костровой зоны и, конечно, прогулки на свежем воздухе.

На обед или ужин идеально приготовить что-нибудь из свежего улова. Завтраки сервируют для гостей по индивидуальному предзаказу, а основную часть гастрономической составляющей проекта увидим совсем скоро, после официального открытия ресторана.

Глэмпинг и спа «Лес»

Краснодарский край, г. Сочи, с. Чвижепсе, Нарзанная, 13

Афиша: Рестораны

Первый спа-глэмпинг в окрестностях Сочи стал популярен не только премиальным сервисом и качественным набором услуг, но и благодаря ресторану авторской кухни Zayka. Здание, стены которого практически полностью выполнены из стекла, удивительно вписано в ландшафт и создает ощущение полного погружения в окружающую среду. В интерьере использованы натуральные материалы: столешницы из спила деревьев, джутовые абажуры, глина и стекло, дополненные тканью зеленых оттенков и живыми растениями в кадках.