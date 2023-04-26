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Идеально на майские. Удивительное место, недалеко от Питера: видео

Санкт-Петербург — это один из самых красивых и интересных городов России, который стоит посетить в любое время года, а особенно на майские праздники.

В мае в Санкт-Петербурге обычно уже наступает теплая весна, когда можно наслаждаться прогулками по городу. Весной в Петербурге цветут многие парки и сады, в том числе знаменитый Петергофский парк. Это время года идеально подходит для того, чтобы насладиться красотой природы и узнать больше об истории города и его окрестностей.

Однако, кроме традиционных мест для посещения в Петербурге, есть много интересных локаций недалеко от города. Смотрите видео об удивительном месте, в котором сложно понять, где ты находишься.

Три места в самом красивом районе Питера, которые стоит посетить

Ранее мы писали о том, как выглядел бы Петербург, если бы был в тропиках.

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