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Как выглядит самый красивый маяк в России: видео

Самым красивым маяком в России считают заброшенный маяк "Анива", который находится на одной из самых отдаленный частей нашей страны — острове Сахалин. В 1869 году туда начали ссылать тех, кто был приговорен к пожизненной каторге, а сейчас это место, куда мечтают попасть туристы.

Маяк построили в 1939 году по проекту японского инженера Миуры Синобу. На тот момент Сахалин принадлежал Японии, поэтому на острове сохранилось много памятников японской архитектуры.

Чтобы возвести маяк, строителям пришлось столкнуться с большими сложностями. Все материалы доставляли по морю, а постоянный туман и сильные течения мешали завершить процесс.

Тогда маяк "Анива" был рабочим. На нем могли одновременно разместиться 12 человек, но смотрители жили там сменами по четыре человека. Сейчас маяк уже не выполняет свою изначальную функцию и считается заброшенным.

Смотрите видео тревел-блогера @any_yoyo, чтобы узнать, как он выглядит и как до сахалинской достопримечательности добраться туристам.

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