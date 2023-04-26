Спрос на туры в Севастополь упал: официальная статистика

Прогнозы туроператоров по снижению бронирований на майские праздники подтвердились. Об этом сообщили в управлении туризма Севастополя.

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«Средний процент бронирования средств размещения на майские праздники на 5 % ниже, чем за аналогичный период 2022 года», – сообщает «Интерфакс».

Туристов не привлекает даже снижение цен на аренду отелей на 10–15 %. Но показатели не упали до критических отметок, несмотря на то что в городах Крыма уже неоднократно срабатывали системы ПВО в ходе проведения спецоперации.