Спрос на туры в Севастополь упал: официальная статистика
Прогнозы туроператоров по снижению бронирований на майские праздники подтвердились. Об этом сообщили в управлении туризма Севастополя.
«Средний процент бронирования средств размещения на майские праздники на 5 % ниже, чем за аналогичный период 2022 года», – сообщает «Интерфакс».
Туристов не привлекает даже снижение цен на аренду отелей на 10–15 %. Но показатели не упали до критических отметок, несмотря на то что в городах Крыма уже неоднократно срабатывали системы ПВО в ходе проведения спецоперации.
По словам экспертов, летний сезон на полуострове пройдет, как и в 2022 году, с одним работающим аэропортом на Юге, который находится в Сочи. При этом до Крыма и Севастополя можно добраться на сухопутном транспорте.