Как отдохнуть в Крыму и пройти по тропе "Кавказской пленницы"

Знаете ли вы, что культовый фильм Леонида Гайдая снимался вовсе не на Кавказе? Роль живописных Кавказских гор сыграли великолепные крымские пейзажи. И сегодня, который раз просматривая блестящую комедию, можно легко узнать те самые красивейшие места под Алуштой, где по сей день сохранился орех, в народе прозванный никулинским: герой Юрия Никулина с него упал.

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А еще там есть гора Демерджи, где очаровательная Наталья Варлей пела песенку про белых медведей. Пройти тропой "Кавказской пленницы" можно, отправившись в путешествие по Крыму.

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Горы долины Привидений напоминают фигуры животных и людей. Сохранился и камень, на котором когда-то сидела активистка, комсомолка и просто красавица. А ведь фантастический Крым в качестве локации для съемок был выбран вовсе не случайно. Его пейзажи создают совершенно летнее, беззаботное настроение.

Алушта и ее окрестности притягивают желающих не только подышать свежим бризом, но и понежиться в лучах мягкого крымского солнца, искупаться в Черном море, набраться новых впечатлений и получить заряд бодрости и сил. В 18 километрах от Алушты есть удивительный поселок Сатера. От него рукой подать до той самой мистической горы Демерджи. Теплое море, целебный морской воздух и красивейшие виды - Сатера по праву признана уникальным местом отдыха в Крыму.

Путешествие в долину Сатеры может стать поистине увлекательным и захватывающим, ведь оно овеяно многочисленными легендами. Например, там "растут" каменные грибы. Эти феноменальные творения природы взяты под охрану. Или завораживающий водопад-гейзер. Падая с восьмиметровой высоты на большой камень, вода разбивается на миллиарды сверкающих на солнце капель.

Сатера считается местом силы и положительной энергетики, исторические корни возникновения которого уходят в глубь XIV - XVI веков. Говорят, здесь даже время течет по-другому. Кажется, прошло минут пять, а на самом деле - не меньше получаса. В небольшом поселке, окруженном достопримечательностями, созданными самой природой, можно попасть в райский уголок, который вполне устроит современных туристов, привыкших к комфорту.

Конечно, можно, как гайдаевские герои, отдохнуть в палатке. Но благо сегодня есть возможность объединить и отдых на природе, и все удобства современности, остановившись, например, в экоотеле с романтическим названием "Алые паруса". Хотите - сидите на берегу и любуйтесь закатами и рассветами, можно закинуть удочку или совершить пешую прогулку по Тропе здоровья. А вечер провести в уютном номере с вайфаем и видом на море, позаниматься йогой, поиграть в бильярд, найти по настроению книгу в библиотеке или посмотреть ту же "Кавказскую пленницу" в комфортабельном кинозале.

Здесь есть все для семейного отдыха. Поэтому путешествие с ребенком любого возраста окажется полезным и увлекательным. С детьми займутся аниматоры на игровых площадках или в детской комнате, пока папа, к примеру, будет на рыбалке, а мама посетит спа-салон.

Чистейший воздух, насыщенный озоном, и вся обстановка среди живописных крымских красот располагают к расслаблению и наслаждению. А дары природы, совмещенные с современными достижениями цивилизации, помогут получить заряд бодрости и новых сил, так необходимых отпускникам.