На Северном Кавказе появилась первая ферма альпака и гуанако

Возле горнолыжного курорта "Архыз" открылась ферма, где разводят альпака и гуанако. Экзотические животные из Южной Америки пришлись уже по нраву жителям Подмосковья, а теперь и в кавказском лесу, среди сосен и пихт, раздается стук молотков, звенит пила - это рабочие мастерят новые загоны и деревянные тротуары для любознательных туристов.

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"Андская овца, или Lama Pacos, как еще называют альпака, - это не только ценная и пушистая шерсть, но и ничем не измеримые положительные эмоции. Ряд исследований показали, что при контакте с животными у людей повышается уровень гормона счастья - окситоцина. Поэтому общение с альпака может улучшить настроение, снизить уровень стресса и тревожности", - рассказывает волонтер проекта Яна.

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Девушка работает на ферме с первых дней и прекрасно изучила питомцев. В вольерах живут по две семьи альпака и родственников южноамериканских лам - гуанако.

О доброжелательном характере животных говорят даже их клички: мама Моника и дочка Малышка, Толик, Сара, Красавчик. Правда, есть еще Аль Пачино - в честь актера, исполнившего главную роль в фильме "Крестный отец". Но по характеру это добряк и полная противоположность гангстеру. А вот Эклер, самый старший, следит за порядком - чтобы никто не дрался и не плевался - так альпака выражают свое недовольство.

На отдельном подворье обитают самые маленькие в мире лошади породы фалабелла, рост которых в холке достигает 80 сантиметров, нубийские козлы и карликовые бараны.

По принципу посещения ферма отличается от контактного зоопарка. Тут можно не только гладить и играть с животными, но и отдыхать среди экзотических гуанако и альпака.

Кстати, турпоток не иссякает даже с окончанием горнолыжного сезона. В сутки здесь бывает до 500 человек. В планах создателей фермы - увеличить количество альпака и разводить их в промышленном масштабе ради уникальной шерсти.

"Их волокна гипоаллергенны, поскольку не содержат ланолина, шерсть не имеет запаха и бывает различных цветов. Животных можно стричь один - два раза в год, прясть шерсть в нити и продавать. Такие вещи ценятся наравне с кашемиром и ангорой".

Любители животного мира также могут побывать в Тебердинском национальном парке, где живут волки, зубры, олени и медведи. Если доступ к хищникам ограничен рвом и решеткой, то травоядные обитатели готовы позировать и ласкаться к туристам.

В Тебердинском национальном парке оленята с удовольствием позируют для туристов. Фото: Николай Грищенко/РГ

Отметим, в Карачаево-Черкесии упор делается на синтез активных видов спорта, туризма, науки и культуры. Летом, к примеру, путешественники могут отправиться в пешие или конные походы по заповедным уголкам республики. Всего в КЧР проложены и освоены 72 туристических маршрута разной сложности.

"Благодаря новым предложениям в сфере туризма граница между сезонами постепенно стирается. Главные летние точки притяжения курорта "Архыз" - ледниковые озера и водопады. Часть пути можно преодолеть на джипах или лошадях. Туристов ждут трекинг в горах, маунтинбайк, веревочный парк, сплавы на рафтах по реке Большой Зеленчук, поездки к древним храмам и экскурсии в обсерваторию", - говорит представитель компании "Кавказ. РФ" Татьяна Власюк.

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