В Крым запускают два дополнительных поезда

Компания «Гранд Сервис Экспресс» объявила о запуске в начале мая двух новых поездов, которые свяжут Севастополь и Симферополь с Челябинском и Уфой соответственно. Информация об этом опубликована на странице оператора в социальной сети «ВКонтакте».

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Поезд «Таврия» № 193/194 будет ходить один раз в неделю по маршруту Севастополь – Челябинск с 2 мая по 26 сентября. По вторникам – отправление в 00:20 из Севастополя, по четвергам – в 01:41 из Челябинска. Время в пути составит чуть более двух суток. Поезд проследует через Симферополь, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самару и Уфу.

Маршрут Симферополь – Уфа также еженедельный. Отправление поезда № 191/192 из столицы Крыма – в 02:10 пятницы, из Уфы – в 11:31 воскресенья. В пути придется провести 2 дня 5 часов 59 минут. Основные остановки – Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара и Саратов. Первый рейс из Симферополя запланирован на 5 мая, из столицы Башкирии «Таврия» отправится на 2 дня позже.

В компании «Гранд Сервис Экспресс» пояснили, что в поездах имеются плацкартные вагоны класса 3Э, купейные классов 2К и 2Э (с питанием), вагон-ресторан, а также штабной вагон, оборудованный для поездок маломобильных пассажиров.

Билеты на оба поезда уже можно забронировать – как выяснил TourDom.ru, мест пока много и цены вполне приемлемые. Так, на рейс Симферополь – Уфа плацкарт обойдется в 5434,2 руб. и выше, купе – от 7282,5 руб. Из Севастополя до Челябинска можно добраться за 6100,7 руб. (плацкарт) и 10 892,4 руб. (купе).