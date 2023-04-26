Самые популярные маршруты круизной навигации

В конце апреля - начале мая традиционно начинается круизная навигация. Самое время подумать о путешествии на теплоходе.

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Как изменились круизы по России в последние годы? Какие услуги предлагают сегодня туристам и как сэкономить?

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Всё это мы выяснили у экспертов крупнейших круизных компаний страны.

Что представляет собой круиз?

Современные круизы работают в формате "все включено".

"Оплатив тур, вы получаете проживание в комфортабельной каюте, трехразовое питание ресторанного уровня, разнообразную развлекательную программу и экскурсии, которые, как правило, тоже включены в стоимость. При этом нужно понимать, что на сегодняшний день абсолютно любой житель нашей страны может найти круиз, который подойдет именно ему. И с точки зрения финансов тоже, потому что теплоходы бывают разных категорий", - рассказывает руководитель проектов круизного центра "Инфофлот" Антонина Киселева.

По ее словам, качество услуг, питания с каждым годом становится все выше, модернизируются теплоходы. Появляются и новые суда класса "река-море", такие, как построенный в 2020 году "Мустай Карим", "Петр Великий", который уже в этом году планирует совершить первые круизы.

"Сегодня к услугам пассажиров каюты увеличенной площади, индивидуальные балконы, уже не говоря о таких базовых вещах, как санузел в каюте, которые в наше время есть практически повсеместно", - добавляет она.

Уровень комфорта на борту может сравниться с отелем, причем буквально. В этом году туроператор FUN&SUN в сотрудничестве с судоходной компанией "Водоходъ" запустил теплоход-отель четырехзвездного уровня. Специалисты туроператора пришли к выводу, что многим внутренним туристам уже необходимо что-то большее, чем просто пляжный отдых. А, по оценкам экспертов "Водохода", спрос на круизы в этом году в среднем на 30-40% выше, чем в прошлом.

Спрос на круизы в этом году на 30-40 процентов выше, чем в прошлом.

Еще один фактор в пользу таких путешествий подсказала директор по развитию круизной компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова. По ее словам, на внутреннем рынке появились теплоходы класса люкс, ранее работавшие с иностранными туристами.

"Они отвечают современным требованиям любителей комфортно путешествовать по всему миру. Это изысканная кухня, высокий сервис и обслуживание, интереснейшие экскурсии на маршруте, разнообразная развлекательная программа и, конечно, сами теплоходы с современными интерьерами, лифтами, каютами с балконами, прекрасными ресторанами, барами, интернетом".

В компании нам рассказали о проекте "современного речного лоукостера" на 4-палубных теплоходах. Теперь туристы сами смогут собрать себе речной круиз по вкусу и кошельку. "Уменьшение стоимости тура достигается за счет гибкой системы выбора включаемых услуг - схемы питания и экскурсионного обслуживания. Туристы смогут выбрать полный или частичный пансион, а также заказать только отдельные экскурсии или вообще самостоятельно спланировать маршрут для знакомства с достопримечательностями, получив на борту бесплатную консультацию", - подчеркнула Светлана Гончарова.

Какие круизные направления наиболее популярны у россиян?

В "Инфофлоте" говорят, что этот список годами остается неизменным: "Прежде всего это, конечно, круизы по Золотому кольцу, рассчитанные на 5-7 дней. Далее круизы выходного дня - до трех дней, в них часто отправляются новички, которые опасаются сразу брать длительные путешествия. Но и бывалые путешественники пользуются этой возможностью перезагрузиться. К наиболее популярным относится и красивейший маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом по Ладоге, Онеге. Кроме того, неизменно востребованы направления в Татарстан, на юг России, из Петербурга - по Карелии".

По мере расширения маршрутной сети становится все популярнее формат экспедиционных круизов, который позволяет глубже погрузиться в культуру и историю какого-то региона страны через специальную программу на борту, более насыщенные экскурсии. "В качестве примера могу привести круизы по Енисею на теплоходе "Максим Горький", по Байкалу на теплоходе "Империя", и новинку этого сезона - по Оби и Иртышу на теплоходе "Северная сказка"", - говорит Антонина Киселева.

Какие новые направления сейчас открываются?

Светлана Гончарова рассказала "Неделе", что "Мостурфлот" разработал новые маршруты по Ладожским шхерам: "Чем не аналог Норвежским фьордам!" "Кроме того, впервые в этом году в рамках круиза везем наших туристов в Оренбург, в мае из Уфы на цветение тюльпанов и в июне из Самары на цветение ковыля с интереснейшей экскурсионной программой", - поделилась она.

В "Инфофлоте" рекомендуют круизы в Выборг, которые будут проходить как раз на "Мустай Кариме". "Еще одно историческое событие в этом году - 8-дневные круизы по белорусскому Полесью на теплоходе "Белая Русь" с отправлением из Бреста и Мозыря. Сейчас, поскольку российские туристы интересуются отдыхом в Беларуси, а это единственный круизный продукт в республике, к нему повышенный интерес", - сообщила нам Антонина Киселева.

Какие существуют способы сэкономить на круизе?

Светлана Гончарова делится "лайфхаками" от "Мостурфлота":

"Отдохнуть экономно, но при этом красиво и в полной мере можно на речном лоукостере, путевка на который дешевле даже при полном пансионе. Или взять короткий круиз, продолжительностью 3-4 дня, чтобы понять для себя, нравится ли такой формат отдыха, при этом можно не экономить на классе теплохода".

В "Инфофлоте" советуют бронировать круизы как можно раньше.

"Лучше всего сразу после открытия продаж. А они начинаются за год. Кроме того, в России есть льготы самым разным категориям населения. Если прибавить к этому скидки от операторов теплоходов, можно сэкономить до 30 процентов", - подчеркивает эксперт.

Сколько стоит круиз?

И сегодня, когда билеты на круизы частично раскуплены, можно найти недорогой круиз, а можно - просто шикарный. Например, круизы выходного дня из Москвы попадаются по цене от 8 250 руб. Цены на самый дешевый трехдневный по маршруту Москва - Тверь - Москва начинаются от 12 500 руб. А Казань - Нижний Новгород - Казань на 3 дня - от 16 600 руб.

В целом, круизы из Москвы в Санкт-Петербург от 7 дней будут стоить от 41 760 руб , например Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Сортавала - Санкт-Петербург. А аналогичные из Петербурга в Москву - от 44 280 руб.

Неделя в круизе по маршруту Иркутск - Листвянка (начало круиза) - мыс Половинный - остров Огой - остров Ольхон - Малые Ушканьи острова - бухта Сосновая - бухта Аяя - Хакусы - остров Ольхон - бухта Академическая (бухта Песчаная, бухта Бабушка) - Листвянка (окончание круиза) - Иркутск будет стоить от 155 190 руб.

От 63 390 придется заплатить за путешествие по маршруту Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Сортавала - Валаам - Коневец - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург на 8 дней.

Пройти по маршруту Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Бирск - Уфа - Чистополь - Чебоксары - Нижний Новгород - Ярославль - Москва за 11 дней можно по цене от 100 390 рублей.

Гораздо дороже - от 128 070 - обойдется круиз на 13 дней по маршруту Москва - Углич - Горицы - Кижи - Шлюз №5 - Сосновец - Соловецкие острова (2 дня) - Петрозаводск (2 дня) - Свирьстрой - Санкт-Петербург.