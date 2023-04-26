Где увидеть питерскую архитектуру и встретить северных китов

"Родина китов и самолетов" - так позиционирует себя Хабаровский край.

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Однако посмотреть здесь можно не только на этих гигантов.

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"РГ" рассказывает о том, чем интересен регион для туристов.

У высоких берегов Амура

Конец апреля - май - идеальное время для посещения краевой столицы. Здесь еще нет назойливой мошки и удушающей жары, которая стоит летом, в парках расцветают сакура и яблони, и сам город одевается в нежную зелень. Именно в последнем месяце весны в Хабаровске проходит много ярких событий. Шествиями и концертами встречают жители День города, а во время международного военно-музыкальный фестиваля "Амурские волны" по улицам плывут звуки вальса.

Чтобы ощутить ритм жизни Хабаровска, приготовьтесь много ходить по его улицам: Ленина, Муравьева-Амурского и Серышева. Эти центральные линии идут по трем холмам, пересекаемым десятками улиц. Прогуляйтесь по ним и взгляните на сохранившиеся деревянные дома и монументальную архитектуру XIX века. Многие гости называют Хабаровск восточным Санкт-Петербургом. И не зря - к проектированию его зданий полтора столетия действительно приложили руку питерские специалисты.

Любителям советской архитектуры тоже будет на что посмотреть - на Муравьева-Амурского стоят дома-коммуны 1930-х годов в стиле конструктивизма и основательные сталинские постройки. Кстати, одно из них - здание нынешнего ДВАГСа (бывшая партшкола) на площади Ленина - имеет брата-близнеца в Волгограде.

Гуляя по центру, загляните в кафе китайской кухни. В хабаровских "чифаньках" можно недорого и вкусно поесть салат "Пекин", "Го бачжоу" (свинину в кисло-сладком соусе), китайские пельмени и другие блюда. Порции в таких заведениях большие, а наесться досыта можно на 1500 рублей.

Обязательное место для прогулки - набережная Амура. По ней можно проехать на велосипеде или электросамокате - пункты аренды есть в обоих концах прогулочной зоны. Час стоит 300-500 рублей.

На набережной находится крупнейший краеведческий музей Дальнего Востока России - имени Гродекова. Его экспозиции насчитывает свыше 500 тысяч предметов. Именно отсюда стоит начать знакомство с историей края и его природой. Билет для взрослого обойдется в 300 рублей, для ребенка в 150.

Неподалеку от музея установлено колесо обозрения. Заплатив 250 рублей, вы сможете взглянуть на Хабаровск с 60-метровой высоты. Полный круг длится десять минут. За это время полюбуетесь панорамой города. А еще сможете оценить ширь Амура-батюшки, которого соседи из КНР за исконный темный цвет вод называют рекой Черного Дракона. С начала мая по его "чешуе" ходят прогулочные теплоходы. Билет - 500-1000 рублей. Любителям экстрима стоит арендовать парусную яхту, заказать прогулку по Амуру на сапах, моторной лодке и даже водном мотоцикле. Такой отдых обойдется в две-пять тысяч рублей с человека.

Другая видовая площадка - хабаровский Утес - известна всем россиянам по картинке на пятитысячной купюре. Обязательно поднимитесь на него. Изображенный на оборотной стороне купюры Амурский мост тоже стоит увидеть вживую и, конечно, нужно прокатиться по нему на машине или автобусе.

Это сооружение, которое часто называют "амурским чудом", - шедевр инженерной мысли начала XX века. Его длина - 2600 метров, высота - 60. У подножия перехода расположен музей Амурского моста. Но попасть туда сразу вряд ли получится - учреждение работает в определенные дни, и лучше планировать визит заранее. Как правило, посещение музея включают в экскурсии, организованные местными турфирмами. Стоимость вместе с трансфером от центральной площади города - 1000-1500 с человека.

Глэмпинги и не только

За последние два года в регионе появилось много глэмпингов, так что те, кто предпочитает отдых на природе, тоже найдут чем заняться. Гостевые дома, как правило, оснащены всеми удобствами. В качестве развлечений туристам предлагают походы, рыбалку, ужин на костре. Стоимость за сутки начинается от пяти тысяч рублей.

Российская Газета

Не стоит забывать о походах, например, к чудесному озеру Амут. Туристы со всего Дальнего Востока съезжаются сюда зимой и летом, чтобы полюбоваться великолепной природой, подышать чистым горным воздухом и заняться активным отдыхом. Заплывая на середину Амута, рафт замирает на водной глади. Время словно останавливается - можно бесконечно любоваться на безмолвную красоту озера, скрытого между скал. Двухдневный тур из Хабаровска обойдется в 11-12 тысяч рублей на человека. В него включены трансфер, питание, снаряжение и сплавы.

Другое чудо Хабаровского края - Амурские столбы. Они находятся в 134 километрах от Комсомольска-на-Амуре. Их появление связывают с извержением вулкана, которое произошло около 170 миллионов лет назад. Подняться на некоторые из скал под силу только опытным альпинистам. Однако турфирмы организуют и более легкие маршруты, предоставляя оборудование и GPS-датчики. Стоимость тура выходного дня - около 6500 рублей при выезде из города Юности.

Побывать на природе и познакомиться с культурой коренных народов Дальнего Востока можно, купив тур в национальное село Сикачи-Алян. Экскурсия обойдется в одну-две тысячи рублей на человека, поездка на выходные - в три-пять тысяч. Гостей встречают представители нанайской общины, проводят шаманский ритуал очищения, угощают традиционными блюдами - дальневосточной ухой, пельменями из белорыбицы и талой. И конечно, ведут к петроглифам - наскальным рисункам, самым древним из которых около девяти тысяч лет!

Тур к жемчужине

Одна из главных "фишек" края - Шантарские остова с их нетронутой природой. Правда, сами жители региона сюда добираются редко. Тур, по большей части, пользуется спросом у иностранцев, а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Дело в кусачем ценнике.

Российская Газета

Гренландские киты у Шантарских островов позволяют туристам подплывать очень близко.

- Точкой входа для туристов, желающих посетить побережье Николаевского района и острова Шантарского архипелага, является аэропорт имени Невельского в Хабаровске. Из него регулярным рейсом человек летит в Николаевск-на-Амуре, оттуда автотранспортом - на побережье Николаевского района. Далее пассажирскими яхтами, катамаранами морского класса гостей доставляют к местам базирования туристических городков, - говорит министр туризма края Екатерина Пунтус.

Стоимость такой поездки - 180 тысяч рублей. А если добираться до островов на вертолете из Хабаровска, то полмиллиона с человека.