Где отдохнуть в Сибири на майские праздники

До майских праздников осталось совсем немного времени. В этот раз нас ждет всего три дополнительных выходных дня: 1, 8 и 9 мая. Но многие по традиции берут короткие отпуска и отгулы, что отправиться в путешествие. Все больше людей выбирают для этой цели Сибирь: здесь красивая природа, цены не заоблачные, да и ехать за границу не придется.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Некоторые туристы наивно полагают, что в Сибири нет сервиса и удобств. Безусловно, климат, в отличие от Турции или берегов Краснодарского края, заметно отличается, однако на сегодняшний день многие отели Алтая по сервису не уступают заграничным.

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К тому же Сибирь может похвастаться уникальными местами, до которых рукой подать: не надо лететь за океан и оформлять визу.

Причины поехать в Сибирь

Душевный народ, готовый всегда прийти на выручку;

Экстремальные приключения;

Места, где не ступала нога человека;

Чистый воздух;

Редкие животные;

Охота (при наличии соответствующей лицензии);

Красивые реки;

Народные ремесла и сувениры.

«В последнее время популярными становятся походы выходного дня. На Алтае много активностей. Преимущество в том, что многие интересные туристические направления находятся недалеко и не придется брать дополнительные отгулы, чтобы их увидеть», – уверена директор туристического агентства «Серфари» Анастасия Дядич.

«ФедералПресс» детально изучил карту и готов предложить 5 мест, многие из которых расположены в автомобильной доступности.

Самое глубокое озеро

На майские праздники отличный вариант – отправиться на Байкал. Это озеро считается самым глубоким в мире. Глубина водоема составляет 1642 метра, и, возможно, это не предел.

Помимо рыбалки в майские праздники туристы смогут отправиться на остров Ольхон. Многие эзотерики о нем говорят как об одном из свящнных мест планеты. В сакральном мире это место считается домом всех верховных духов, а визитная карточка острова – скала Шаманка, которая охраняется ЮНЕСКО.

РИА "ФедералПресс"

Как добраться: до Иркутска можно добраться на поезде, самолете или автомобиле. Чаще всего туристы выбирают путь до Листвянки, Байкальска или Ольхона, потому что до этих мест проложена хорошая дорога. Из поселка Листвянка можно доехать по воде на пароме до любых мест на озере, в том числе и до труднодоступных.

Долина царей

В Республике Тыва расположен древнейший комплекс захоронений. Здесь можно увидеть родовые курганы различных вождей. К примеру, самые знаменитые курганы – Аржан-1 и Аржан-2. В первом случае вместе с царем были захоронены лошади и шестнадцать человек. Кроме того, археологи во время раскопок обнаружили крупную партию золота, оружия и тканей. Курган датируется примерно IX веком до нашей эры.

Во втором Аржане, который примерно на 400 лет моложе, обнаружены останки мужчины и женщины в богатых одеждах, а также множество украшений, оружия и предметов быта. Часть найденного хранится в Алмазном фонде, часть – в Тувинском краеведческом музее.

Как добраться: изначально необходимо добраться до столицы республики Тыва – Кызыла. Известная достопримечательность расположена в Пий-Хемском районе республики, недалеко от населенного пункта Аржан.

Край водопадов

Для любителей экстремальных путешествий этот маршрут оптимальный. Большая горная площадка расположена на Таймыре и в Эвенкии и возвышается над бесконечной лесотундрой. Плато Путорана занимает порядка 200 тысяч километров, а вертикальные стены испещрены пещерными ходами и изобилуют водопадами. Это самое большое «белое пятно» на карте. Бывалые путешественники отмечают, что это настоящий затерянный мир.

РИА "ФедералПресс"

Плато Путорана входит в список Всемирного наследия Юнеско. Безусловно, добраться сюда довольно затратно, но оно того стоит. Именно здесь находится географический центр России. Тут же можно отправиться на вертолетную экскурсию в Путоранский заповедник, посетить плачущие скалы на моторной лодке или отправиться в водное приключение по озеру Лама к водопаду.

Как добраться: В большинстве случаев туристические маршруты к плато начинаются из аэропорта Алыкель в городе Норильске. Далее путешествие продолжается от причала Валек по озеру Лама к базе отдыха.

Каменные пальцы

Природный парк Ергаки находится на юге Красноярского края, в Саянах. В переводе с тюркского это означает «каменные пальцы». Места здесь довольно дикие, но отправляться сюда стоит по нескольким причинам. Здесь потрясающая природа: горы, водопады, озера, а от видов с вершин захватывает дух. Шикарные пейзажи – главная причина поехать в этот природный парк. На некоторые вершины можно забраться без снаряжения и навыков альпиниста. Здесь можно отдохнуть от шумного города, и сюда проблематично дозвониться, так что самое время выдохнуть и насладиться пейзажами. Еще один немаловажный плюс для туристов в том, что здесь нет клещей – на такой высоте они не водятся.

РИА "ФедералПресс"

Кроме того, в Ергаках невероятной красоты озера с чистейшей родниковой водой. Здесь же можно увидеть множество водопадов, а некоторые из них образуют целые каскады. Ходить тут непросто. Перевалы могут быть простыми с одной стороны и невероятно сложными с другой. Но ваши усилия будут вознаграждены потрясающими видами на уникальные места.

Как добраться: с севера на юг парк пересекает федеральная трасса М-54 «Енисей». Ближайшие к природному парку города – Кызыл, Абакан, Минусинск и Красноярск.

Марсианская долина

Алтайским Марсом называют урочище Кызыл-Чин, которое расположено в Кош-Агачском районе Алтая, недалеко от Монголии. Горные склоны из-за особенностей породы окрашены в красный, зеленый и желтый цвета. Попасть сюда можно с Чуйского тракта, который считается одной из самых красивых дорог в мире по версии National Geographic. Это рай для фотографов и любителей геологии. Здесь можно наблюдать за пейзажем из красно-коричневых слоев. Это древние глины с примесью песчаника и известняка.

РИА "ФедералПресс"