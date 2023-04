Где отдохнуть в Сибири на майские праздники

Причины поехать в Сибирь

Самое глубокое озеро

Долина царей

Край водопадов

Каменные пальцы

Марсианская долина

Как добраться: до Марсианских гор самостоятельно можно добраться только на автомобиле, двигаясь по Чуйскому тракту. Если предпочитаете хоя бы часть пути проделать поездом, планируйте маршрут от Бийска. Рекомендуем также почитать материал «ФедералПресс» о том, какие необычные блюда можно отведать только в Сибири. Фото: ФедералПресс / Давид Азизов, Serguei Fomine/Russian Look / globallookpress.com, Vladimir Skovorodnikov / Russian Look / globallookpress.com, РИА Новости / Андрей Каспришин, Russian Look / globallookpress.com