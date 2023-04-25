150 направлений, куда из Москвы можно уехать на автобусе

Для автовокзалов Москвы разработали новую маршрутную схему - в Сети ее уже успели сравнить с фейерверком из-за разлетающихся в стороны разноцветных линий. Первую карту повесили на Центральном автовокзале, который ежедневно обслуживает 150 рейсов. Скоро похожие схемы появятся и на других автовокзалах и автостанциях, которых в Москве сейчас шесть. Представляем схему-фейерверк.

Фото: Российская Газета Российская Газета

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У многих возникнет вопрос - ну какие автобусы на дальние расстояния, если возле Москвы одних международных аэропортов четыре плюс десяток железнодорожных вокзалов? И тем не менее междугородние и даже международные автобусы год от года становятся популярнее - ежедневно ими сейчас пользуются 8,5 тыс. человек. С одной стороны, привлекают цены - автобусы обычно дешевле и поездов, и самолетов. При этом нередко оказываются быстрее поезда. Например, в Камышин Волгоградской области автобус едет 15 часов, причем рейсы один за другим каждый день. А поезд туда же идет 21 час, к тому же через день. И цена - на автобус 1700 рублей, а плацкарт дешевле 2000 не найти.

К тому же автобусные перевозки в последние годы становятся комфортнее. Автовокзалы по уровню удобств уже не уступают аэропортам. В них есть залы ожидания, кафе, комнаты матери и ребенка, стойки с зарядками для гаджетов и торговые автоматы со снеками.

Изменились и сами автобусы. Здесь, конечно, все зависит от перевозчика, но бороться за пассажира многие тоже научились. Потому климат-контроль, мягкие кресла, столики, индивидуальное освещение и другие детали стали неотъемлемой частью междугородних поездок. Есть во многих автобусах и биотуалеты, однако уточнять это лучше заранее - на некоторые маршруты часто выходят микроавтобусы, и там, конечно, каких-то удобств может не быть. Например, уехать в Астрахань можно как на большом "мерседесе" на 55 мест, так и на микроавтобусе, где всего 18 кресел. Это тоже влияет на цену - чем комфортнее, тем дороже.

Куда едем?

Автобусы из Москвы ездят по 150 направлениям, на каждом из которых есть по несколько городов. В департаменте транспорта Москвы подсчитали, что для того, чтобы объехать все из них, нужно 120 дней. Взгляните на схему - все ли из этих городов и сел вам знакомы? Что-нибудь знаете про Николо-Ушну? В этой деревне во Владимирской области всего несколько десятков жителей. Неподалеку есть еще село Мошок, в него тоже заходят столичные автобусы по дороге в Муром. А как насчет Гусь-Железного? Это поселок городского типа в Рязанской области, стоит на реке Гусь. Название происходит от речки и старого железоделательного завода, которого уже нет. Сюда нередко приезжают туристы - их привлекает церковь Живоначальной Троицы, построенная в редком для России стиле псевдоготики с элементами барокко и классицизма.

Кстати, туристы - частые гости столичных автовокзалов. Они приезжают как в Москву, в основном из соседних регионов, так и отправляются в путешествие из столицы. Плюсы очевидны - дешевые билеты и возможность увидеть по дороге много интересного. На автобусах, например, можно проехать по всем городам Золотого кольца. Самые популярные города для весенних путешествий: Казань, Тула, Петербург, Сочи и Кострома. В них прошлой весной на автобусах уехали 24 тыс. человек.

В Москве сейчас работают четыре автовокзала - "Центральный", "Саларьево", "Северные Ворота" и "Южные Ворота" и две автостанции - "Орехово" и "Варшавская". Расположены все на окраинах, что объясняется просто. Из центра автобусам приходилось бы по пробкам выбираться столько же, сколько потом ехать по трассе в некоторые города. При этом до автовокзалов легко добраться - возле большинства есть станции метро, а к другим курсируют бесплатные автобусы.

Новый вокзал