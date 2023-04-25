Какие увлекательные маршруты регионы предлагают туристам в мае

С майских праздников в большинстве российских регионов начинается летний туристический сезон. К его открытию готовят самые интересные экскурсии и развлечения. Среди них - концерты в пещерах, новые музеи, виртуальные маршруты, локации фильма "Чебурашка". Корреспонденты "РГ" заглянули в этот праздник.

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На глубине 63 метров крымской пещеры Мраморная, в зале Жемчужных озер, прозвучат шедевры классики и рок-хиты. В Скельской пещере, которая находится недалеко от Севастополя, тоже будет музыка. Это одна из немногих теплых пещер полуострова. И удивительная по красоте и акустике.

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Хотите посмотреть на самый большой и тяжелый якорь Холла? Вам - в корпус Керченского государственного морского университета, где откроется новый Морской музей якоря. Холлу с качающимися лапами подняли со дна Керченского пролива при строительстве Крымского моста. Он весит 2,5 тонны. Для любителей активного отдыха организовали большой скалолазный маршрут вдоль живописной улицы в исторической части Бахчисарая. Тем, кто предпочитает эстетику и гармонию - на фестиваль цветения сакуры. В Японском саду проходят мастер-классы по завариванию чая, приготовлению роллов, японскому самомассажу, по йоге на барабанах тайко и японским боевым искусствам.

Впрочем, любоваться сакурой можно не в одном месте. Это удивительно красивое дерево с пышными, как пена, розовыми цветами сейчас радует туристов и крымчан во многих уголках полуострова. И не менее красиво цветут в Крыму персиковые сады, которых за последние годы стало заметно больше. Словом, любителям фотосессий будет чем занять себя все праздничные дни.

В Железноводске туристы могут зарабатывать, просто гуляя по терренкурам. И частично оплачивать курортными рублями обеды и билеты в театр.

В Тобольске - свое удовольствие. Горячие источники. Искупаться в бьющей из-под земли минеральной воде приезжают на выходные жители всех соседних регионов. Грех не воспользоваться шансом. Минералки здесь больше, чем нефти: термальные курорты разбросаны вокруг Тюмени.

Добираться в аэропорт Рощино придется самостоятельно. В качестве альтернативы - пятидневный тур в Тюмень и Тобольск от РЖД с отправлением из Москвы 5 мая. Ночевки и завтраки будут в поезде. Зато целый день у вас - экскурсии, прогулки и термальные курорты. Для тех, кто соскучился по ярким событиям, 6 мая на сцене филармонии выступит балет Бориса Эйфмана с "Евгением Онегиным". В Москве и Питере билетов не найти даже на середину лета, а в Тюмени - пожалуйста, еще есть.

Можно пощекотать нервы - отправиться на экскурсию по "Тюремному замку", где сидели политические узники царской России. Или на родину Гришки Распутина в село Покровское. А потом успокоиться, побродив по Гостиному двору и Дворцу наместника. Все это тоже в Тюменской области.

А хотите, вашим гидом будет смартфон? В Татарстане это возможно! Для туристов разработали специальное приложение Tourist Pass, с помощью которого можно не только сэкономить в ресторанах и при покупке сувениров, но и бесплатно прослушать экскурсии. А по сути, посетить объекты с использованием собственного телефона. Пока доступны 12 путешествий по самым популярным местам. В разработке еще несколько маршрутов. В Севастополе в мае тоже запустят необычные экскурсии.

В VR-очках вы увидите город русских моряков конца XIX - начала XX века. Проект "Утраченный Севастополь" реализован при поддержке нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Участники экскурсии, гуляя по городу, в виртуальной реальности рассмотрят здания, которые были утрачены.

"Центр Севастополя был почти полностью разрушен в годы Великой Отечественной войны, многие здания так и не восстановили. С помощью очков виртуальной реальности можно увидеть город, каким он был до войны. И не только", - говорит руководитель проекта "Погружение. Иммерсивные экскурсии" Кирилл Ковбасенко.

Туристам выдадут наушники и VR-очки. Группу будет сопровождать проводник, который с помощью планшета управляет всеми устройствами. Экскурсанты будут идти по центру Севастополя, слушать аудиозапись, останавливаться в нескольких точках и через VR-очки видеть на улицах современного города здания, которые были здесь даже 100 лет назад. "Очки висят на ремешке, их не надо надевать. Достаточно посмотреть в них и опять повесить", - объясняет Ковбасенко.

За основу авторы экскурсии взяли Севастополь 1910 года. В виртуальной реальности воссоздали около 15 зданий. Среди них Екатерининский дворец, дом Тотлебена, театр "Ренессанс", гостиница "Бристоль". Здания в VR выглядят как настоящие, их можно рассмотреть и увидеть, что находится рядом. В работе над проектом участвовали историки, архитекторы, 3D-дизайнеры, графические дизайнеры. А чтобы записать настоящий аудиоспектакль, привлекли актеров.

Курортные города Кавказских Минеральных Вод тоже активно экспериментируют, стараясь привлечь туристов. В Кисловодске открыли маршрут по местам, где снимали фильм "Чебурашка". Туристы смогут сравнить десять локаций города-курорта с их киноверсией. И узнать подробнее, как работала съемочная группа.