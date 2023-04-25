Что надо обязательно посмотреть в Геленджике

Близится лето, а, значит, и туристический сезон на курортах Краснодарского края. Геленджик — одно из самых популярных направлений для отдыха у россиян.

Какие места стоит обязательно посетить, если вы приехали в южный город? Рассказываем в материале "Рамблера".

Набережная

Приехав в Геленджик, нужно обязательно прогуляться вдоль городской набережной на закате. Можно побегать ранним утром, пока еще все люди спят, или прокатиться на велосипеде.

Абрау-Дюрсо

В Абрау-Дюрсо стоит ехать не только тем, кто любит дегустировать вино. Это уникальный природный памятник. Приезжайте в Абрау-Дюрсо, чтобы полюбоваться на живописное горное озеро Абрау с воды или смотровых площадок.

Дикий пляж "Сосновка"

Пляж не оборудован для купания, и плавать там может быть опасно, особенно без специальной обуви. Но вид на пляж очень впечатляет. Выбирайте удобную обувь, так как придется добираться до пляжа пешком от стоянки для машин, и приезжайте в непопулярное у туристов время, например, рано утром.

"Голубая бездна"