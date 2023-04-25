$81.27-0.2189.46+0.11

Что надо обязательно посмотреть в Геленджике

Близится лето, а, значит, и туристический сезон на курортах Краснодарского края. Геленджик — одно из самых популярных направлений для отдыха у россиян.

Что надо обязательно посмотреть в Геленджике
© РИА Новости

Какие места стоит обязательно посетить, если вы приехали в южный город? Рассказываем в материале "Рамблера".

Набережная

Приехав в Геленджик, нужно обязательно прогуляться вдоль городской набережной на закате. Можно побегать ранним утром, пока еще все люди спят, или прокатиться на велосипеде.

Абрау-Дюрсо

В Абрау-Дюрсо стоит ехать не только тем, кто любит дегустировать вино. Это уникальный природный памятник. Приезжайте в Абрау-Дюрсо, чтобы полюбоваться на живописное горное озеро Абрау с воды или смотровых площадок.

Дикий пляж "Сосновка"

Пляж не оборудован для купания, и плавать там может быть опасно, особенно без специальной обуви. Но вид на пляж очень впечатляет. Выбирайте удобную обувь, так как придется добираться до пляжа пешком от стоянки для машин, и приезжайте в непопулярное у туристов время, например, рано утром.

Что посмотреть в Сергиевом Посаде за один день

"Голубая бездна"

Это еще одно идеальное место для прогулки и наслаждения морским воздухом. Тропа до смотровой площадки — около полутора километров — проходит через сказочный сосновый лес. Можно взять с собой еду и устроить пикник с видом на скалы и Черное море.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий