В Москве открывается летний туристический сезон, который традиционно выбирают туристы для посещения города. В теплое время года столицу РФ посещают на 30% чаще, чем в другие месяцы. Оно и не удивительно, ведь Москва радует не только собственными красотами, но и способна подарить интересный опыт посещения других городов, в рамках многих экскурсии.

Фото: Daily Storm Daily Storm

Одним из самых интересных событий этого летнего туристического сезона станет появление проект «Три столицы: от рассвета до заката», в рамках которого гости столицы посетят сразу три города. Путешественникам предлагают встретить рассветы в Москве, проводить закаты в Нижнем Новгороде и увидеть своими глазами белые ночи в Санкт-Петербурге.

Видео дня

«Для туристов Москва, как Санкт-Петербург и Нижний Новгород, — это огромное пространство для собственных открытий. Мы будем подсказывать неочевидные места для путешественников — для этого мы запускаем на турсервисе Russpass специальный проект о летних предложениях трех городов «От рассвета до заката», который будет обновляться в течение всего лета», — поделился председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.

Более подробно о проекте «Три столицы: от рассвета до заката» можно узнать на специальной странице в туристическом сервисе Russpass.

Кроме того, Москва и Санкт-Петербург также создали проект «Два города — миллион впечатлений». Он объединяет туристический потенциал двух мегаполисов: мероприятия, туры и маршруты. В них входит посещение различных достопримечательностей, а самом проекте представлено свыше 40 предложений, ознакомиться с которыми можно на странице в Russpass.

Также в начале этого года делегации Москвы и Санкт-Петербурга совместно презентовали туристический потенциал на международных туристических выставках в Иране, Катаре и Индии. В середине апреля Москва, Петербург и Нижний Новгород представили совместные проекты на международной выставке «Отдых» в Минске.

Однако необычные экскурсии — далеко не единственное, чем может похвастаться столица. Уже сегодня для гостей Москвы доступно свыше 1900 отелей, представляющих широкий выбор вариантов размещения.

Кроме того, столица может порадовать тысячами культурных заведений, среди которых кинотеатры, парки, театры, музеи и многое другое. Так, за последние 10 лет количество ухоженных парков и зеленых территорий в Москве превысило 900 штук. Все желающие также могут устроить себе гастрономическое путешествие в одном из 18,5 тысячи столичных заведений. Среди них как демократичные рынки, так и рестораны с мировым именем.

Для любителей завораживающих видов в столице также найдется много интересного. Полюбоваться красотами города можно из кабинки канатной дороги над рекой, с самых высоких небоскребов, с парящего моста в «Зарядье», со смотровых площадок в центре или других районах города.

Гости Москвы могут отдохнуть на пляжах, поплавать в открытых бассейна, прогуляться по экотропам на природных территориях, позаниматься спортом на специально оборудованных площадках в парках и заняться еще многим другим.

Ценителям курортной атмосферы рекомендуются посетить Северный речной вокзал, где можно не только покататься на водном транспорте и прогуляться по благоустроенным набережным, но пообедать в ресторане с панорамным видом и спланировать захватывающий круиз по реке.

Кроме того, к летнему сезону в городе стартует гастрономический проект «Московский завтрак на верандах», который продлится с 1 по 31 мая. В ней примут участие 500 ресторанов и кафе, которые представят на завтрак особый утренний сет из трех или четырех разнообразных и вкусных блюд.

Узнать участников этого фестиваля можно будет по наклейке с символикой на двери, а также по яркому меню на самих верандах столичных заведений.

Много интересного для себя смогут открыть и семьи с детьми в рамках интерактивных маршрутов «Играй в Москву». В своих гостиницах и всех

туристических инфоцентрах они получат карту с игровыми маршрутами, посетят определенные места и выполнят задания. Заполненную карту можно будет обменять в туристическом информационном центре Москвы на сувенир от города. В программу войдет более 50 точек и 50 заданий.

«В этом году календарь мероприятий столичных департаментов объединили в летней карте событий Москвы. Она будет постоянно обновляться. Это поможет сориентироваться туристам во всем многообразии впечатлений, возможностей и событий, которые предлагает летняя Москва», — отмечает Козлов.