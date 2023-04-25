Змеи начали пугать туристов в одном из самых красивых мест Костромы

«Так и снуют у стен монастыря, травой шуршат. Я их до безумия боюсь, поэтому стараюсь обходить стороной, а у Ипатьевского монастыря нам гулять очень нравится. Каждый день приезжаем сюда всей семьей, потому что очень красивый вид. Но сейчас хожу с опаской: любуюсь не красотами вашего города, а асфальтом под ногами, чтобы на змею случайно не наступить», — рассказала корреспонденту КТ жительница Москвы Светлана.