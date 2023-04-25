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Началось: змеи начали пугать туристов в одном из самых красивых мест Костромы

Гости города стараются ходить здесь аккуратно.

Змеи начали пугать туристов в одном из самых красивых мест Костромы
© Kostroma.today

В Костроме проснулись змеи, узнал KOSTROMA.TODAY.

Туристы говорят, что за последние несколько дней видели много ужей около Ипатьевского монастыря.

«Так и снуют у стен монастыря, травой шуршат. Я их до безумия боюсь, поэтому стараюсь обходить стороной, а у Ипатьевского монастыря нам гулять очень нравится. Каждый день приезжаем сюда всей семьей, потому что очень красивый вид. Но сейчас хожу с опаской: любуюсь не красотами вашего города, а асфальтом под ногами, чтобы на змею случайно не наступить», — рассказала корреспонденту КТ жительница Москвы Светлана.

Сами костромичи говорят, что совершенно не удивлены такому количеству змей около монастыря.

«Да тут всегда было много змей: и ужей, и гадюк видел. Я живу неподалеку, поэтому часто хожу к реке гулять. На противоположном берегу от Ипатия они вообще клубками катаются, когда у них брачный период. Зрелище, конечно, не для слабонервных, но я уже привык», — говорит костромич Артём.

Так или иначе костромичам с герпетофобией (боязнь змей — прим.ред.) советуют аккуратнее гулять в этом районе.

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