Туристы раскупают билеты на поезда к южным курортам за три минуты

Туристы стремятся занять места в самых удобных поездах в Анапу и Адлер с отправлением в июле. Еще сутки назад сделать это было невозможно, так как перевозчик временно ограничивал глубину продаж до 45 дней из-за работ по реконструкции существующей инфраструктуры. Однако накануне вечером РЖД вернул возможность покупки за 90 дней на отдельные поезда. А уже сегодня в системе бронирования в некоторые дни почти нет мест.

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Речь о составах из Москвы с наиболее удобным быстрым расписанием. Так, на поезд № 12 Москва – Анапа с отправлением в середине июля попасть уже крайне сложно. Как в плацкарте, так и в купе предложений мало. Плацкарт – от 4300 руб., купе – от 7500. Но это если планируете поездку за 3 месяца. Чем ближе, тем ценник выше. Не исключение и двухэтажные составы большей вместимости из столицы в Адлер (№ 104). От 6700 за проезд в плацкарте. Купе обойдется почти в 10 тыс.

Безусловно, туристы стараются купить билеты именно на эти составы. Ведь они идут до моря чуть меньше суток. Тем, кто не успел, придется добираться до моря лишние 8–16 часов. «Я 3 дня ловил 12-й поезд, но все же получилось. Места уходили за 3 минуты после начала продаж», – делятся личным опытом подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

«В прошлом году не успела купить быстрый из Москвы, пришлось ехать на поезде 33,5 часа – больше так не хочу!»