Около 90% туристов приезжают в Москву из регионов

«Мы опросили всех туроператоров, занимающихся внутренним туризмом, и у которых есть в продаже городские туры. Вот такая у нас средняя цена в сезоне этого года. Надо сказать, что она выше, чем была традиционно на протяжении прошлых трех-четырех лет. То есть минимальная стоимость начиналась от 8,5-9 тыс. руб. Сейчас меньше 12 тыс. комфортный отдых в городе невозможен», - сказала Ломидзе.