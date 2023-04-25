Около 90% туристов приезжают в Москву из регионов
Около 90% туристов приезжают в столицу из других российских регионов. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель комитета по туризму столицы Евгений Козлов.
«90% приезжающих в Москву сейчас - это внутренние туристы, туристы приехавшие из Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Нижнего Новгорода, Владимира, Татарстана», - сказал Козлов.
По его словам, Москва и Московская область сейчас активно работают над запуском въездного потока из Индии, Китая и стран Ближнего Востока. В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что минимальная цена тура в Москву в 2023 году выросла до 12 тыс. руб.
«Мы опросили всех туроператоров, занимающихся внутренним туризмом, и у которых есть в продаже городские туры. Вот такая у нас средняя цена в сезоне этого года. Надо сказать, что она выше, чем была традиционно на протяжении прошлых трех-четырех лет. То есть минимальная стоимость начиналась от 8,5-9 тыс. руб. Сейчас меньше 12 тыс. комфортный отдых в городе невозможен», - сказала Ломидзе.
Она напомнила, что столица заняла второе место в топе популярных внутренних городских направлений. Между тем, в материалах пресс-конференции указано, что средняя стоимость городского тура в Москву в 2023 году составляет 12-15 тыс. руб.