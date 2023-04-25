Как туристам из ПФО добраться до Краснодарского края

Пролететь над Анапой - какие варианты есть у туристов из ПФО при отсутствии прямого авиасообщения с южным курортом.

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Анапа - одно из самых посещаемых мест Черноморского побережья. Летом прошлого года сюда приехали 3,2 миллиона гостей, что на 28 процентов больше, чем годом ранее. Пик загрузки отелей и санаториев пришелся на июль - в это время было занято 85 процентов мест.

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Сегодня города ПФО вновь связаны с Анапой прямыми железнодорожными маршрутами. Добраться до центрального вокзала курорта без пересадок можно из Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска, Саратова, Ижевска. Время в пути, например, из столицы Поволжья - 2 дня 3 часа 55 минут. Стоимость билета - от пяти тысяч рублей плацкарт, от шести тысяч рублей - купе верхняя полка, в 13 тысяч рублей обойдется проезд в СВ в одну сторону. Билеты подорожали, но уходят отлично, пояснили в одном из транспортных агентств.

- Продажи открыты на 90 дней, сейчас можно купить на середину июля. Из Ижевска на многие даты остались только СВ, в купе и плацкарте даже верхних полках мест мало. За билеты на семью из трех человек в одну сторону в купейном вагоне с двумя нижними полками нужно заплатить около 28 тысяч рублей, - рассказала агент Наталья Архипова.

Чебоксарцам не повезло - им до Анапы на прямом поезде не доехать. Придется добираться до соседних станций, например до Канаша, и брать билеты на проходящий. Жителям Перми и столицы Удмуртии можно воспользоваться составом до Новороссийска и выйти либо на конечной остановке, либо на станции Тоннельная, а затем примерно за 40 минут доехать до курорта на маршрутке или машине. Трансфер через туроператора - 1440 рублей, на такси около 1000 рублей.

Еще один вариант прямого сообщения - автобус. И расписание уже есть - например, из Нижнего Новгорода 13 июля запланированы четыре выезда до Анапы. Цена - от 4772 рублей за место. Время в пути - от 27 часов. Есть маршруты из Самары, Казани, Ижевска. Некоторые туроператоры предлагают и пакетные автобусные туры с проживанием у моря. Причем на один рейс собирают жителей из разных регионов ПФО.

"Первый рейс - с 12 июня, следующий - 20-го и так далее все лето. В стоимость входит проезд, проживание, гостиницы разные, цены начинаются от 17-18 тысяч за человека на девять дней. Ехать два дня с остановками. Начинаем движение из Перми, потом сажаем людей в Удмуртии, затем в Татарстане - и на море", - пояснили в отделе бронирования туркомпании из Казани.

Можно долететь до открытого аэропорта Сочи, а затем пересесть на аэроэкспресс. "Ласточка" уходит с аэровокзала в 13.15, доставит туристов до Анапы за восемь часов. Стоимость билета - 1803 рубля. Между курортами есть и автобусное сообщение - в сезон почти 30 рейсов в день из Адлера. Цена проезда - от 2612 до 4154 рублей. Время в пути - около семи часов.

"Дорога проходит по серпантину, плюс заторы, особенно в разгар сезона, поэтому можно долго ехать, - объяснила Майя Баталова, представитель одного из отелей Анапы. - Конечно, есть такси примерно за 12 тысяч рублей, но велика вероятность, что в пробке вы просто будете комфортно сидеть. Аэроэкспресс один раз в день - оптимальный вариант, но билет нужно купить заранее".

Упростить процесс поездки к морю можно с помощью программы мультимодальных перевозок. Она подразумевает покупку единого билета на самолет и поезд. Правда, это не всегда сделает поездку короче и дешевле. Если из Москвы до моря рейсы отправляются несколько раз в день, то у жителей городов ПФО такого выбора зачастую нет. Например, нижегородцу придется ночевать в Сочи - время стыковки между авиарейсом и "Ласточкой" почти 18 часов. При этом стоимость общего билета - около 15 тысяч рублей в одну сторону без багажа.

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