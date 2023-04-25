Руководители курорта Сбера "Манжерок" подвели итоги зимнего сезона

Курорт «Манжерок», развитием которого занимается Сбер, стал крупнейшим в Республике Алтай, а горнолыжный сезон 2022/2023 — одним из самых длинных. Сезон стартовал в ноябре, а завершился благодаря весенним снегопадам лишь 22 апреля, сообщили в пресс-службе Сбера.

© Газета.ру

В компании отмечают, что турпоток на курорт «Манжерок» с каждым годом увеличивается. Загрузка отеля в зимнем сезоне составила в среднем около 73%, а во время новогодних праздников и школьных каникул достигла 100%. Кроме того, выросло количество индивидуальных бронирований. Заметно выросла и доля онлайн-продаж.

По словам генерального директора курорта Владимира Щербинина, гости стали более осознанно подходить к собственной безопасности и уделили в прошедшем сезоне значительное внимание обучению катанию.

«В зимнем сезоне 22/23 услугами профессиональных инструкторов воспользовались 6,5 тыс. Нашим гостям доступна инструкторская школа международного уровня. Также у нас самый технологичный прокат в России, где представлено 1,3 тыс. комплектов горнолыжного снаряжения», — рассказал Щербинин.

В завершившемся сезоне было проведено 11 соревнований, в том числе Кубок России по горным лыжам.

«Также был построен один из лучших сноу-парков в России для всех возрастов», — добавил Щербинин.

Кроме того, как отметил гендиректор курорта, «Манжерок» продолжил свои социальные проекты, открыв двери для местных ребятишек.