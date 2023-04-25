В Татарстане стартовал туристический сезон

Загрузка гостиниц в республике на майские праздники достигла 85 процентов, а в некоторых отелях Казани уже сегодня нет свободных мест. Столица Татарстана стабильно входит в список наиболее популярных туристических направлений у россиян, передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.

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Туристический поток в республику в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 15 процентов и составил более 700 тысяч человек. Росту способствуют развивающаяся туристическая инфраструктура и многочисленные мероприятия, которые проводятся в Татарстане. Сюда едут за новыми, яркими впечатлениями. Это и понятно. Ведь здесь символический «перекресток» религиозных и культурных традиций древнего Востока и прагматичного Запада.

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«В последние годы мы фиксируем ажиотажный спрос. На сегодняшний день гостиницы забронированы на 85 процентов. Надеемся, что гостей будет еще больше».

Сергей Иванов, председатель Госкомитета Татарстана по туризму

В этом году продолжаются чартерные программы из Москвы и Санкт-Петербурга в Казань. Туристические чартеры стартуют 28 апреля из Москвы, они будут летать до 29 августа два раза в неделю. С 28 апреля по 9 мая также два раза в неделю будут выполняться чартерные рейсы из Санкт-Петербурга.

По словам Иванова, чартерные программы позволяют существенно сэкономить на путешествии. Туристам, прилетевшим в Казань, предоставляется трансфер, проживание, питание, интересные экскурсии. Они смогут познакомиться с главными достопримечательностями Татарстана: Казанским Кремлем, островом-градом Свияжск и Раифским монастырем, посетить Болгар, Чистополь, Елабугу, узнать о местных обычаях и традициях, попробовать блюда национальной кухни. В свою очередь, жители Татарстана смогут воспользоваться чартерными программами для поездок в Москву и Санкт-Петербург.

Помимо чартерных рейсов в летнем расписании международного аэропорт «Казань» появятся шесть новых рейсов авиакомпании Nordwind — пять внутренних и один международный.

«Полеты будут выполняться в Красноярск, Горно-Алтайск, Омск, Барнаул, Владикавказ и Тегеран», — сообщили ГлагоL в казанском аэропорту.

Nordwind — один из ключевых партнеров казанского аэропорта. Зимой 2022/2023 годов количество направлений авиакомпании возросло до 13, а в планах на лето – 19 направлений.

В новый туристический сезон из столицы Татарстана стартует и большое количество круизов по Волге. Так, отправиться в речное путешествие под брендом «Великий Волжский путь» можно будет вверх и вниз по Волге уже 7 мая.

«В июне возобновятся межрегиональные речные перевозки на «Валдаях» между Казанью и Чебоксарами. В прошлом году это направление пользовалось спросом, загрузка составляла сто процентов».

Сергей Иванов

В этом сезоне открылся новый пеший маршрут «Волжская тропа». Это 350 километров пути вдоль правого берега Волги от границ Ульяновской области до границ с Чувашией. Небольшой отрезок в Казани объединяет 12 парков «Стратегии реки Казанки». Преодолеть всю Волжскую тропу можно за 2,5 недели, но это совсем не обязательно. Можно пройти часть пути.

Руководитель дирекции по природным территориям Института развития городов Татарстана Оксана Саргина рассказала журналистам, что на Волжской тропе разработано девять маршрутов для людей с разным уровнем физической подготовки. Так, четыре маршрута, протяженностью от 13,9 до 18 километров, предназначены для начинающих путешественников. Взрослые могут взять в поход детей в возрасте от семи лет. Для более подготовленных туристов созданы два дополнительных маршрута и еще три маршрута — для самых опытных и сильных.

«По тропе можно идти самостоятельно, трек полностью загружен на мобильное приложение».

Оксана Саргина, глава дирекции по природным территориям Института развития городов Татарстана