Региональные аэропорты решили увеличивать число маршрутов

Из аэропортов Ярославля, Костромы и Иванова вместе взятых сегодня можно прямыми рейсами улететь только в четыре отдаленных российских региона, причем в Санкт-Петербург - из всех трех воздушных гаваней, хотя они находятся сравнительно недалеко друг от друга, что говорит о стабильном спросе жителей территорий на полеты в этом направлении. Однако регионы намерены не только наращивать число рейсов по уже существующим маршрутам, но и расширять саму маршрутную сеть.

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К примеру, из ярославского аэропорта Туношна самолеты сегодня стабильно летают в Санкт-Петербург, Казань и Сочи, причем в Северную столицу - ежедневно. Доставляет ярославцев в город на Неве за полтора часа авиакомпания "Икар" (входит в состав Nordwind Airlines) на самолетах Embraer E190 вместимостью 110 пассажиров.

В Казань ярославцы летают два раза в неделю на 50-местном самолете типа Bombardier CRJ-200 авиакомпании "ЮВТ АЭРО", время в пути составляет один час и 20 минут. До Сочи два рейса в неделю выполняет авиакомпания "Азимут" на стоместных самолетах Сухой Суперджет 100-95. На них от города на Волге до города на Черном море пассажиры долетают менее чем за четыре часа.

При этом, согласно данным регионального департамента транспорта, людей, предпочитающих добираться до названных точек на карте по воздуху, становится больше. Так, за три месяца 2023 года аэропорт Туношна обслужил 18780 пассажиров, что больше, чем годом раньше, на восемь процентов. И рост, судя по всему, продолжится. Например, на рейсы до Сочи билет купить не так-то просто. 20 апреля их уже можно было приобрести лишь на 7 мая (оставались три места) и на следующие даты вылетов, где выбор тоже уже не очень велик. До Санкт-Петербурга, ежедневное авиасообщение с которым было открыто только с 1 января (до этого было разное количество рейсов, в том числе два и три, а также перерывы в полетах), лайнеры пока летают примерно с 60-процентной загрузкой, что для такой периодичности - очень неплохой результат.

- Авиапутешествия остаются востребованными у жителей и гостей региона. Несмотря на временное ограничение полетов в некоторые аэропорты на юге России, Туношна сохраняет пассажиропоток за счет остальных направлений. По итогам первого квартала самое востребованное - Санкт-Петербург, этими рейсами воспользовались 8,8 тысячи человек, - рассказал первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

За весь 2022 год из Туношны в Северную столицу и обратно слетали 9,5 тысячи пассажиров, а за первый квартал 2023-го - уже 8,8 тысячи

Планы - амбициозные

Кстати, для сравнения: за весь 2022 год из Туношны в Северную столицу и обратно, по данным аэропорта, слетали 9,5 тысячи пассажиров. Прямыми авиарейсами в Сочи в прошлом году воспользовались 28,7 тысячи человек. Всего же Туношна в 2022-м обслужила более 80 тысяч пассажиров, несмотря на то что по известным причинам были приостановлены полеты из Ярославля в Краснодар и Симферополь, с июня прекратились рейсы в Москву, а Казань попала в расписание только с 4 октября.

На нынешний год областные власти поставили амбициозную задачу - нарастить пассажиропоток аэропорта в два раза, что можно сделать, безусловно, только за счет открытия новых маршрутов. Потому что с начала года в расписании появились очередные пробелы: из него исчезли Минводы и Архангельск (в архангельском аэропорту ремонтируют ВПП).

- Цель этого года - 160 тысяч пассажиров, но с теми ресурсами, что есть сейчас, мы можем принимать и до 300 тысяч, - заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. - Для этого открываем новые направления. Планируем запустить воздушное сообщение с Пермью, затем с Самарой, Уфой, Екатеринбургом. Рассматриваем возможность открытия летом рейсов в Турцию, осенью - в Египет. Планы амбициозные, но достижимые. Для этого предстоит очень серьезно поработать.

Заявка на субсидирование названных направлений подана в Росавиацию. В бюджете самой Ярославской области для софинансирования авиаперевозок на 2023 год предусмотрены 91,1 миллиона рублей. По данным Росавиации, прямые авиамаршруты от Ярославля до Сочи и Казани сейчас солидарно (по 30,5 процента) софинансируют Ярославская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. Петербургские рейсы на 31 процент софинансирует Ярославская область, на 30 - Санкт-Петербург.

На выходные в Казань

В Костромской области, где есть своя авиакомпания - Костромское авиапредприятие (базируется в аэропорту Сокеркино), тоже рассчитывают на увеличение федерального субсидирования авиарейсов из Костромы. О том, что это будет сделано, в конце марта договорились руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько и губернатор Костромской области Сергей Ситников.

"Руководитель Росавиации поддержал обращение главы региона о субсидировании дополнительных рейсов. Заявка Костромской области со стороны Росавиации будет рассмотрена в первоочередном порядке", - сообщила пресс-служба ведомства по итогам встречи.

Сегодня из Костромы можно улететь только в Санкт-Петербург - по средам, пятницам и воскресеньям. Полеты совершаются на 41-местном Ан-26 и софинансируются из регионального бюджета на 61 процент. Но здесь надеются, что в летнем сезоне-2023 у костромичей будет возможность летать также в Казань и Екатеринбург. Да и до Питера по воздуху добираться не три раза в неделю, а пять.

- В своей заявке в Росавиацию мы просим о субсидировании в сезон отпусков пяти рейсов до Санкт-Петербурга, а также рейсов в Казань и Екатеринбург, - рассказал заместитель гендиректора Костромского авиапредприятия Дмитрий Бакулин. - Их мы планируем организовать так, чтобы при желании у людей получался тур выходного дня. То есть в пятницу, например, самолет летит в Казань и в тот же день возвращается, а потом в понедельник снова отправляется туда и обратно. Чтобы на выходные можно было из Костромы слетать в Казань, а из Казани - в Кострому. Летом прошлого года у нас такое воздушное сообщение с Казанью было, и рейсы пользовались спросом. А в этом году мы хотим добавить Екатеринбург, то есть направления чередовать: в одни выходные самолет будет летать в Казань, в другие - в Екатеринбург.

Из аэропорта Иваново авиалайнеры сегодня два раза в неделю летают в Калининград и Сочи и ежедневно - в Санкт-Петербург. Все беспересадочные полеты выполняет авиакомпания "Икар" (Nordwind Airlines) на 110-местных самолетах Embraer ERJ 190-100LR.

В 2022 году, по информации правительства Ивановской области, услугами аэропорта воспользовались 70370 человек. Причем летом самолеты до Сочи летали с 90-процентной загрузкой, а заполняемость бортов в Калининград в среднем по году составила 80 процентов. На 15 процентов в прошлом году вырос пассажиропоток в Санкт-Петербург.

- Новое направление в Калининград, открытое в 2022 году, показало хорошую заполняемость. Поэтому приняли решение активнее развивать его, сделав круглогодичным, с привлечением бортов большей вместительности, - сообщал в начале года гендиректор аэропорта Иваново Николай Субботин.

Полеты в Калининград Ивановская область сегодня софинансирует на 50 процентов, в Сочи - на 61 процент, а до города на Неве - совместно с Санкт-Петербургом.

Кстати

Если сравнить стоимость прямых полетов из трех названных областей, допустим, до Санкт-Петербурга, то наиболее низкую цену сегодня предлагает Кострома, доставляющая туда пассажиров на 41-местном Ан-26 за два часа и 25 минут. На 26 апреля билет до питерского Пулкова из костромского аэропорта Сокеркино стоил от 3589 рублей (правда, к 22 апреля билетов на эту дату уже не было). В пятницу, 28 апреля, накануне майских праздников, перелет уже заметно дороже - 4331 рубль, но все равно это дешевле, чем у соседей. Например, из Туношны 26 апреля можно долететь до Питера за 5482 рубля, а 28 апреля - за 7161, хотя непосредственно у самого перевозчика Nordwind Airlines билеты на эти даты можно купить за 4555 и 6185 рублей соответственно. Из Иванова до Пулкова 26 апреля пассажир долетит за 3600 рублей, а 28 апреля - уже за 7195. Из аэропортов Туношна и Иваново самолет до Северной столицы летит полтора часа.

Разброс цен на авиабилеты до Сочи впечатляет еще больше. К примеру, из Иванова на курорт 30 апреля можно улететь за 13020 рублей. У перевозчика, выполняющего рейсы из ярославского аэропорта, на эту дату билетов уже нет. Свободные места удалось найти только на 7 мая, однако планирующих авиаперелет к Черному морю ждал неприятный сюрприз: утром в минувшую пятницу майские полеты в этом направлении из Туношны неожиданно подорожали более чем в 2,5 раза - с 9355 рублей до 25402 (на сайте компании "Азимут" билет стоит 24080). Как объяснили в региональном дептрансе, в связи с ограниченным финансированием со стороны федерального бюджета были внесены корректировки в программу субсидирования рейсов, поэтому в мае рейсы по направлению Ярославль - Сочи будут выполняться на коммерческой основе. При этом в Иванове билеты до Сочи продаются по ранее заявленной цене: на 7 мая - по 7940, на 10-е - 9983 рубля.