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Эксперты НИУ ВШЭ рассказали туристам о малоизвестных морских курортах России

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ рассказали российским туристам о нескольких отечественных курортах для пляжного отдыха, помимо побережья Черного и Азовского морей, сообщает пресс-служба ВШБ.

Эксперты рассказали туристам о малоизвестных морских курортах России
© Runews24

Отмечается, что одним из таких направлений является Дальневосточный остров Русский, который порадует туристов своей уникальной природой, самобытностью и старинными архитектурными сооружениями.

В том числе для отдыха на пляже жители России могут отправиться в Дагестан, которые поразит своей красотой, культурой и историей даже самого искушенного туриста. Здесь отдыхающие смогут насладиться теплыми водами Каспийского моря и термальными источниками.

Еще одним морским направлением является Сестрорецк, расположенный на берегу финского залива Балтийского моря. Это место подойдет для любителей активного отдыха и экстрима. Так, для туристов будут доступны занятия кайтсерфингом, подводное плавание и велоспорт.

Помимо этого, российские туристы могут отправиться на отдых в Карелию, где им предложат попробовать морошку и мидии, сходить в поход, насладиться невероятными пейзажами, а также поплавать с белухами и познакомиться с обычаями карельского народа.

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