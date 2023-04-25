В Приморье к предстоящему сезону возведут несколько модульных отелей

В Хасанском округе в Приморье идет подготовка к предстоящему летнему туристическому сезону. Там начнется строительство модульных отелей, а также будут проведены работы по благоустройству двух пляжей. По словам руководителя агентства по туризму Арсения Крепского, все запланированные работы должны завершиться уже к 15 июня.
По информации пресс-службы правительства Приморья, в 2023 году в регионе намерены принять порядка 3,5 – 3,8 млн туристов. В связи с этим в крае необходимо создавать комфортные условия для полноценного отдыха.
Арсений Крепский провел рабочую встречу с главой Хасанского округа Иваном Степановым, в рамках которой обсуждалось развитие туротрасли. Так, в первую очередь необходимо заняться разработкой генерального плана муниципалитета, чтобы получить средства из федерального бюджета на создание туристических объектов.
Помимо этого, среди других важных задач отмечается ремонт дорог и улучшение безопасности. В том числе в этом году в местах отдыха планируется установить систему видеонаблюдения.