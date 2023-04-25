$81.27-0.2189.46+0.11
2 часа назад

В Приморье к предстоящему туристическому сезону возведут несколько модульных отелей

runews24.ru

В Хасанском округе в Приморье идет подготовка к предстоящему летнему туристическому сезону. Там начнется строительство модульных отелей, а также будут проведены работы по благоустройству двух пляжей. По словам руководителя агентства по туризму Арсения Крепского, все запланированные работы должны завершиться уже к 15 июня.

В Приморье к предстоящему сезону возведут несколько модульных отелей
Фото: Runews24Runews24

По информации пресс-службы правительства Приморья, в 2023 году в регионе намерены принять порядка 3,5 – 3,8 млн туристов. В связи с этим в крае необходимо создавать комфортные условия для полноценного отдыха.

Арсений Крепский провел рабочую встречу с главой Хасанского округа Иваном Степановым, в рамках которой обсуждалось развитие туротрасли. Так, в первую очередь необходимо заняться разработкой генерального плана муниципалитета, чтобы получить средства из федерального бюджета на создание туристических объектов.

Помимо этого, среди других важных задач отмечается ремонт дорог и улучшение безопасности. В том числе в этом году в местах отдыха планируется установить систему видеонаблюдения.

Отдых в России,Иван Степанов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий