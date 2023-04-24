На российских курортах появится больше отелей «все включено»

«Себестоимость продуктового набора на одного гостя в сутки в наших отелях категории четыре звезды в этом году, с учетом местного и импортного алкоголя, а также шведского стола, работающего непрерывно с утра до вечера, составляет около 550 рублей, — рассказал отельер. — Такой же набор для двух- и трехзвездочный отелей стоит порядка 400 рублей в сутки. Даже если прибавить наценку в 20 процентов, туристы на такие суммы в курортном городе даже не пообедают».